Αυξημένη εμφανίζεται η πρόθεση των Ελλήνων καταναλωτών να προχωρήσουν σε αγορές την περίοδο των Black Friday και Cyber Monday φέτος, σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Αυτό προκύπτει από τα πρώτα ευρήματα της έρευνας της EY Ελλάδος, σε συνεργασία με την MRB και την Choose Communications, με τίτλο EY Future Consumer Index Ελλάδα 2025, η οποία θα παρουσιαστεί τον Δεκέμβριο.

Σύμφωνα με την έρευνα, σχεδόν δύο στους τρεις συμμετέχοντες (63% το 2025, έναντι 50% πέρυσι) δηλώνουν ότι σκοπεύουν να εκμεταλλευτούν τις εκπτώσεις της Black Friday και της Cyber Monday, οι οποίες φέτος «πέφτουν» στις 28 Νοεμβρίου και 1 Δεκεμβρίου αντίστοιχα.

Προτίμηση ανά ηλικιακή ομάδα και οικογενειακή κατάσταση

Η μεγαλύτερη πρόθεση για αγορές καταγράφεται στην ηλικιακή ομάδα 30-39 ετών (76%), ενώ πέρυσι πιο πρόθυμοι εμφανίζονταν οι νέοι 18-29 ετών. Αντίθετα, στην ομάδα 50-64 ετών, μόλις το 50% δηλώνει ότι θα πραγματοποιήσει αγορές.

Καθοριστικός παράγοντας φαίνεται να είναι η ύπαρξη παιδιών στην οικογένεια – κυρίως ανηλίκων – καθώς το 77% των γονέων αυτής της κατηγορίας σκοπεύει να ψωνίσει την περίοδο των εκπτώσεων.

Τι σκοπεύουν να αγοράσουν οι καταναλωτές

Τα είδη τεχνολογίας και οι ηλεκτρονικές συσκευές βρίσκονται στην κορυφή των προτιμήσεων (68% συνολικά, 77% μεταξύ των ανδρών), ενώ ακολουθούν τα ρούχα και αξεσουάρ (61% συνολικά, 68% μεταξύ των γυναικών).

Σε μικρότερο βαθμό, οι αγορές θα αφορούν προϊόντα προσωπικής φροντίδας και ομορφιάς (32%), είδη σπιτιού και κουζίνας (26%), τρόφιμα και ποτά (11%) και εμπειρίες, όπως φαγητό εκτός σπιτιού ή συναυλίες (9%).

Επιφυλάξεις και συναισθηματική στάση απέναντι στις προσφορές

Παρά την αυξημένη πρόθεση για κατανάλωση, σημαντικό ποσοστό των ερωτηθέντων παραμένει επιφυλακτικό απέναντι στις προσφορές της περιόδου. Συγκεκριμένα, το 45% αμφισβητεί κατά πόσο οι εκπτώσεις αντιστοιχούν σε πραγματικές μειώσεις τιμών, με το ποσοστό αυτό να περιορίζεται στο 32% στους νέους 18-29 ετών.

Παράλληλα, το 30% θεωρεί ότι τα προϊόντα που τούς ενδιαφέρουν σπάνια περιλαμβάνονται στις προσφορές. Όσον αφορά το συναισθηματικό υπόβαθρο, το 19% δηλώνει ότι περιμένει την Black Friday και τη Cyber Monday με ενθουσιασμό, ενώ το 13% αναφέρει ότι η έντονη πίεση για κατανάλωση τού προκαλεί κόπωση ή άγχος.

Αναμονή για τις εκπτώσεις

Παρά τις επιφυλάξεις, πάνω από τέσσερις στους πέντε καταναλωτές (81%) αναφέρουν ότι ανέβαλαν κάποιες αγορές τους έως την περίοδο των Black Friday και Cyber Monday, προσδοκώντας καλύτερες τιμές.

Σχόλιο της EY Ελλάδος

Ο Θάνος Μαύρος, Εταίρος της EY Ελλάδος και Επικεφαλής Τομέα Λιανεμπορίου της EY στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, σημείωσε: «Η αυξημένη πρόθεση των καταναλωτών για αγορές αυτή τη Black Friday και τη Cyber Monday, εφόσον επιβεβαιωθεί στην πράξη, είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντική για το λιανεμπόριο. Συγχρόνως όμως, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να προβληματιστούν για τις επιφυλάξεις που εκφράζουν σημαντικές μερίδες των καταναλωτών και να αναλάβουν πρωτοβουλίες για να εδραιώσουν την εμπιστοσύνη του κοινού, ενισχύοντας τη διαφάνεια και την αξιοπιστία των πρακτικών τους προς όφελος του καταναλωτή».