Η αγορά προετοιμάζεται για την Black Friday 2025, επιστρατεύοντας προεκπτώσεις και γενναίες προσφορές σε κάθε είδους προϊόντα, τόσο σε φυσικά, όσο και σε ηλεκτρονικά καταστήματα.

Η φετινή Black Friday «πέφτει» την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου, με τους καταναλωτές να «βομβαρδίζονται» από διαφημίσεις και μηνύματα στο email και τα κινητά, που τους καλούν να εκμεταλλευτούν τις προσφορές και τις εκπτώσεις που φέρνει μαζί της αυτή η μέρα, που πλέον αναγάγει τον Νοέμβριο σε… μήνα προσφορών. Παραδοσιακά, μετά την Black Friday ακολουθεί η Cyber Monday, που φέτος «πέφτει» την Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου.

Ποια Κυριακή είναι ανοιχτά τα μαγαζιά

Επίσης, η Black Friday συνοδεύεται και από προαιρετικό άνοιγμα των καταστημάτων την Κυριακή εκείνης της εβδομάδας. Όπως πέρσι έτσι και φέτος λοιπόν, οι καταναλωτές θα μπορούν να κάνουν τα ψώνια τους, εκμεταλλευόμενοι τις προσφορές και την Κυριακή 30 Νοεμβρίου, αφού τα μαγαζιά θα είναι προαιρετικά ανοιχτά. Λόγω ωστόσο αυτής της προαιρετικότητας, θα πρέπει να «τσεκάρετε» εκ των προτέρων αν το κατάστημα που σας ενδιαφέρει, θα είναι ανοιχτό εκείνη την Κυριακή.

Μέχρι στιγμής τα Malls και τα πολυκαταστήματα δεν έχουν προβεί σε επίσημες ανακοινώσεις για το ωράριο λειτουργίας τους για την Κυριακή 30 Νοεμβρίου, όμως αυτές αναμένονται το αργότερο μέχρι τα τέλη της επόμενης εβδομάδας.