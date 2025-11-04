Η Black Friday 2025 θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου, με τις επιχειρήσεις λιανεμπορίου να προετοιμάζονται για την κορύφωση της περιόδου προσφορών.

Αν και ξεκίνησε από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ο θεσμός έχει πλέον εδραιωθεί και στην Ελλάδα, με τις εκπτώσεις να διαρκούν αρκετές ημέρες και να κορυφώνονται την τελευταία Παρασκευή του Νοεμβρίου.

Αμέσως μετά τη Black Friday, έρχεται η Cyber Monday, η οποία φέτος πέφτει την 1η Δεκεμβρίου 2025, εστιάζοντας αποκλειστικά στις ηλεκτρονικές αγορές.

Η ονομασία «Black Friday» προέρχεται από τη Φιλαδέλφεια της δεκαετίας του 1950, όταν η αστυνομία χρησιμοποίησε τον όρο για να περιγράψει το κυκλοφοριακό χάος και τον συνωστισμό στα καταστήματα μετά την Ημέρα των Ευχαριστιών.

Αρχικά είχε αρνητικό χαρακτήρα, όμως τη δεκαετία του 1980 οι έμποροι τον υιοθέτησαν θετικά, συνδέοντάς τον με τις ημέρες όπου τα καταστήματα περνούσαν «από το κόκκινο στο μαύρο» στα λογιστικά τους βιβλία — δηλαδή από ζημιές σε κέρδη.