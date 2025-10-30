Η περσινή Black Friday κατέγραψε εντυπωσιακή άνοδο στις mobile αγορές, σύμφωνα με τα στοιχεία της Public, τα οποία προήλθαν από τις πωλήσεις στα καταστήματά της και στο public.gr.

Περίπου 8 στις 10 συναλλαγές πραγματοποιήθηκαν ηλεκτρονικά, ενώ στις δημοφιλέστερες επιλογές συγκαταλέχθηκαν smartphones, τηλεοράσεις, έξυπνες οικιακές συσκευές και gaming προϊόντα. Παράλληλα, αυξημένη ήταν η ζήτηση για υπηρεσίες εγκατάστασης και απεγκατάστασης, επιβεβαιώνοντας πως η Black Friday εξελίσσεται σε συνδυασμό τεχνολογίας, άνεσης και ψυχαγωγίας.

Το καταναλωτικό προφίλ της Black Friday

Η ανάλυση των δεδομένων έδειξε ισορροπία ανάμεσα στα φύλα σε όλη τη χώρα.

Η ηλικιακή ομάδα 35-54 ετών παρέμεινε η πιο ενεργή, ενώ οι νεότερες γενιές, περισσότερο εξοικειωμένες με την τεχνολογία, αύξησαν σημαντικά τη συμμετοχή τους, ενισχύοντας την προτίμηση στις online και mobile αγορές.

Το 2024, οι αγορές μέσω κινητού έφτασαν σχεδόν το 84% των συνολικών ηλεκτρονικών αγορών, καταγράφοντας νέο ρεκόρ, ενώ οι αγορές από υπολογιστή συνέχισαν τη μικρή πτωτική πορεία τους.

Οι ηλεκτρονικές αγορές

Οι Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα βρέθηκαν στην κορυφή των mobile αγορών, με την πρωτεύουσα να καλύπτει το 77% των συνολικών αγορών μέσω τηλεφώνου.

Αυξημένο ενδιαφέρον παρατηρήθηκε επίσης σε Ηράκλειο, Λάρισα, Ιωάννινα και Βόλο, γεγονός που δείχνει την πανελλαδική απήχηση της Black Friday και τη μετατόπιση των καταναλωτών σε ευέλικτες και άμεσες μεθόδους αγοράς.

Black Friday: Στην κορυφή smartphones και τηλεοράσεις

Τα smartphones και τα αξεσουάρ κινητής διατήρησαν τα πρωτεία στις προτιμήσεις των καταναλωτών, με τις Xiaomi, Apple και Samsung να κυριαρχούν.

Ιδιαίτερη άνοδο παρουσίασαν οι τηλεοράσεις 55’’–65’’, καθώς οι καταναλωτές επένδυσαν σε υψηλή ανάλυση και σύγχρονη τεχνολογία εικόνας, αναβαθμίζοντας τον προσωπικό τους χώρο ψυχαγωγίας. Οι Samsung, LG και Kydos βρέθηκαν στην κορυφή των επιλογών.

Αύξηση για τις οικιακές συσκευές

Ιδιαίτερα υψηλή ζήτηση σημείωσαν πλυντήρια και στεγνωτήρια των Bosch, Midea και Tesla, καθώς και ρομποτικές σκούπες και stick από Xiaomi, Dyson και Rohnson.

Ανάλογη άνοδο παρουσίασαν τα κλιματιστικά των Omnys, Midea και Toyotomi, δείχνοντας τη στροφή προς λύσεις που εξοικονομούν χρόνο και προσφέρουν πρακτικότητα.

Οι υπηρεσίες εγκατάστασης και απεγκατάστασης ενισχύθηκαν επίσης, υπογραμμίζοντας την ανάγκη των καταναλωτών για ολοκληρωμένες αγοραστικές εμπειρίες.

Ψυχαγωγία χωρίς όρια

Το gaming παρέμεινε στο επίκεντρο της ψυχαγωγίας. Τα Public ανέδειξαν ως κορυφαία σε πωλήσεις παιχνίδια τα EA FC 25, Spiderman 2 και Ghost of Tsushima, γεγονός που επιβεβαιώνει τη δυναμική της gaming κοινότητας και την προτίμηση σε τίτλους με ρεαλιστική εμπειρία και υψηλή ποιότητα περιεχομένου.

Ισχυρή παρουσία είχαν και τα παιχνίδια φυσικής μορφής (toys), καθώς πολλοί καταναλωτές αξιοποίησαν τη Black Friday για τις χριστουγεννιάτικες αγορές τους.

Top 4 παιχνίδια της χρονιάς

Panini – FIFA 365 2025 Adrenalyn Κάρτες

Lego Toys – Lego Friends Dog Rescue Van

Μαθαίνω & Δημιουργώ – Pen Studio

Plexi – Flexi

Η ποικιλία αυτή δείχνει πως οι οικογένειες και τα παιδιά παραμένουν βασικό κοινό της Black Friday, επιδεικνύοντας αυξημένο ενδιαφέρον για παιχνίδια δημιουργικότητας και συλλεκτικά brands.