Με την Black Friday να πλησιάζει στις 28 Νοεμβρίου και την Cyber Monday την 1η Δεκεμβρίου, οι καταναλωτές καλούνται να ξεκινήσουν νωρίς την προετοιμασία τους για τις εκπτώσεις.

Ο Οκτώβριος προσφέρει αρκετό χρόνο για να οργανωθούν και να αξιοποιήσουν τις προσφορές στο μέγιστο.

Η προετοιμασία περιλαμβάνει τη δημιουργία λίστας με τα προϊόντα που πραγματικά χρειάζονται, τον καθορισμό ενός σαφούς προϋπολογισμού και την παρακολούθηση των τιμών σε καταστήματα και e-shops. Με αυτόν τον τρόπο, όταν έρθουν οι ημέρες των εκπτώσεων, οι καταναλωτές θα μπορούν να αγοράσουν αυτά που θέλουν στις καλύτερες τιμές, χωρίς να παρασυρθούν σε άσκοπες δαπάνες ή να πέσουν θύματα ψεύτικων εκπτώσεων.

Τι συμφέρει να αγοράσετε

Black Friday: Ηλεκτρονικές συσκευές, οικιακά είδη, ρούχα και παπούτσια.

Cyber Monday: Προϊόντα τεχνολογίας online, gadgets, software και συνδρομές.

Προσοχή στις παγίδες

Οι καταναλωτές θα πρέπει να ελέγχουν το ιστορικό τιμών, να προτιμούν αξιόπιστα καταστήματα και επίσημα e-shops, και να κρατούν αποδείξεις για πιθανές επιστροφές ή αντικαταστάσεις.

Ξεκινώντας νωρίς, οι καταναλωτές μπορούν να κάνουν έξυπνες και οικονομικές αγορές, χωρίς να παρασυρθούν από ψεύτικες προσφορές ή υπερβολικές δαπάνες.