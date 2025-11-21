Πάνω από 6,1 δις. ευρώ το μήνα κατά μέσον όρο και συνολικά 73,477 δις. ευρώ θα κληθούν να πληρώσουν το 2026 νοικοκυριά και επιχειρήσεις σε άμεσους και έμμεσους φόρους σύμφωνα με τις προβλέψεις του νέου προϋπολογισμού. Παρά τις φοροελαφρύνσεις και παροχές ύψους 1,76 δις. ευρώ ο λογαριασμός για τους φορολογούμενος θα είναι αυξημένος σχεδόν κατά 2,5 δις. ευρώ σε σχέση με φέτος. Το δεύτερο εξάμηνο του 2026 θα είναι ιδιαίτερα φορτωμένο με υποχρεώσεις και πληρωμές καθώς οι εισπράξεις από φόρους προβλέπεται να ανέλθουν σε 40,678 δισ. ευρώ από 32,799 δισ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο.

Ο πιο δύσκολος μήνας για τους φορολογούμενους είναι ο Ιούλιος οπότε θα πρέπει να καταβάλλουν στην εφορία το ποσό των 8,564 δις. ευρώ καθώς θα τρέξει και η πρώτη δόση του φόρου εισοδήματος από την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων.

Νοικοκυριά και επιχειρήσεις μέχρι και τα τέλη Φεβρουαρίου 2026 θα πρέπει να κλείσουν τους φορο-λογαριασμούς του 2025 καταβάλλοντας την τελευταία δόση του φόρου εισοδήματος και του ΕΝΦΙΑ. Στις 15 Μαρτίου 2026 αναμένεται να ανοίξει η αυλαία των νέων φορολογικών δηλώσεων ενώ στο τέλος του ίδιου μήνα θα αρχίσουν να «τρέχουν» οι δόσεις του ΕΝΦΙΑ του 2026 ο οποίος θα καταβληθεί σε 12 μηνιαίες δόσεις.

Τα φορο-έσοδα μήνα – μήνα

Με βάση τους στόχους του προϋπολογισμού, οι φορο-εισπράξεις το 2026 θα πρέπει να κινηθούν ανά μήνα, ως εξής:

Ιανουάριος : 6,136 δισ. ευρώ

: 6,136 δισ. ευρώ Φεβρουάριος : 5,724 δισ. ευρώ

: 5,724 δισ. ευρώ Μάρτιος : 5,014 δισ. ευρώ

: 5,014 δισ. ευρώ Απρίλιος : 5,466 δισ. ευρώ

: 5,466 δισ. ευρώ Μάιος : 5,087 δισ. ευρώ

: 5,087 δισ. ευρώ Ιούνιος : 5,381 δισ. ευρώ

: 5,381 δισ. ευρώ Ιούλιος : 8, 564 δισ. ευρώ

: 8, 564 δισ. ευρώ Αύγουστος : 6, 324 δισ. ευρώ

: 6, 324 δισ. ευρώ Σεπτέμβριος : 6,412 δισ. ευρώ

: 6,412 δισ. ευρώ Οκτώβριος : 6,679 δισ. ευρώ

: 6,679 δισ. ευρώ Νοέμβριος : 5,738 δισ. ευρώ

: 5,738 δισ. ευρώ Δεκέμβριος: 6,961 δισ. ευρώ

Για την επίτευξη των στόχων στο μέτωπο των φορολογικών εσόδων το υπουργείο Οικονομικών ποντάρει στις εισπράξεις από ΦΠΑ και φόρο εισοδήματος. Ειδικότερα, το επόμενο έτος:

1. Τα έσοδα από ΦΠΑ αναμένεται να ανέλθουν στο ποσό στο ποσό των 29,229 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 1,603 δισ. ευρώ έναντι του 2025.

2. Τα έσοδα από τους ΕΦΚ προβλέπονται στο ποσό των 7,46 δις. ευρώ, αυξημένα κατά 53 εκατ. ευρώ έναντι της εκτίμησης του 2025.

3. Τα έσοδα από τους τακτικούς φόρους ακίνητης περιουσίας αναμένεται να ανέλθουν στο ποσό των 2,328 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 83 εκατ. ευρώ έναντι του 2025. Μέρος της μεταβολής προκύπτει από τη μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 50% για κύριες κατοικίες σε οικισμούς με πληθυσμό έως 1.500 κατοίκους.

4. Τα έσοδα από τον φόρο εισοδήματος αναμένεται να ανέλθουν στο ποσό των 26,757 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 690 εκατ. ευρώ ή 2,6% έναντι του 2025. Ειδικότερα:

– ο φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων προβλέπεται να διαμορφωθεί στο ποσό των 15,815 δισ. ευρώ, μειωμένος κατά 75 εκατ. ευρώ έναντι της εκτίμησης του 2025, ως απόρροια των νέων παρεμβάσεων και κυρίως της αναμόρφωσης της κλίμακας φορολογίας εισοδήματος, με εκτιμώμενη απώλεια εσόδων ύψους 1,218 δισ. ευρώ και παρά την προβλεπόμενη αύξηση των αμοιβών εξαρτημένης εργασίας, των συντάξεων και της αναμενόμενης νέας αύξησης του κατώτατου μισθού και

– ο φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων προβλέπεται να ανέλθει στο ποσό των 8,576 δις ευρώ, αυξημένος κατά 788 εκατ. ευρώ έναντι του 2025, λόγω των εκτιμώμενων αυξημένων αποτελεσμάτων των επιχειρήσεων κατά το τρέχον φορολογικό έτος, τα οποία θα δηλωθούν το έτος 2026.