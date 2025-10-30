Σε υψηλά ποσοστά κινούνται τα ποσοστά φορολογικής συμμόρφωσης καθώς οι φορολογούμενοι, πληρώνουν εμπρόθεσμα πάνω από 8 στα 10 ευρώ των συνολικών οφειλών του ΦΠΑ, του φόρου εισοδήματος και του ΕΝΦΙΑ.

Τα στοιχεία της ΑΑΔΕ δείχνουν ότι η εισπραξιμότητα των βασικότερων φόρων (ΦΠΑ, φόρου εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων και ΕΝΦΙΑ) έφθασε στο 82,09% στο οκτάμηνο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2025.

Πιο συνεπείς στις πληρωμές τους εμφανίζονται οι επιχειρήσεις καθώς πληρώνουν χωρίς καθυστέρηση 9 στα 10 ευρώ του φόρου εισοδήματος και ακολουθεί η εξόφληση του ΦΠΑ με το ποσοστό εισπραξιμότητας να αγγίζει το 82%. Τις χαμηλότερες επιδόσεις παρουσιάζουν τα φυσικά πρόσωπα που πληρώνουν στην ώρα τους το 73,54% του φόρου εισοδήματος.

Σχεδόν 3 στα 10 ευρώ του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων μένουν απλήρωτα ενώ χιλιάδες νοικοκυριά βρίσκουν καταφύγιο στην πάγια ρύθμιση και τις 24 δόσεις για να πάρουν ανάσα.

Τα στοιχεία της ΑΑΔΕ

Αναλυτικότερα από τα στοιχεία της ΑΑΔΕ για το βαθμό φορολογικής συμμόρφωσης στο οκτάμηνο Ιανουαρίου – Αυγούστου ανά κατηγορία φόρων προκύπτουν τα εξής:

– ΦΠΑ. Από τα 13,902 δις. ευρώ του ΦΠΑ που βεβαιώθηκε το δημόσιο εισέπραξε τα 11,380 δισ. ευρώ με αποτέλεσμα το ποσοστό συμμόρφωσης να ανέρχεται στο 81,86%. Τον Αύγουστο έπρεπε να πληρωθούν 2 δις. ευρώ αλλά το ποσό που εισέρρευσε τελικά στα κρατικά ταμεία ήταν 1,639 δισ. ευρώ με το δείκτη εμπρόθεσμης πληρωμής να δείχνει 81,8%.

– Φόρος εισοδήματος επιχειρήσεων. Από τα 4,363 δισ. ευρώ που θα έπρεπε να καταβληθούν πληρώθηκαν εμπρόθεσμα τα 3,903 δισ. ευρώ, πράγμα που σημαίνει ότι το ποσοστό εμπρόθεσμης πληρωμής του φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων διαμορφώνεται στο 89,46%. Ειδικότερα τον Αύγουστο το ποσοστό εμπρόθεσμων πληρωμών ανήλθε σε 88,84% από 89,18% τον Ιούλιο, 87,23% τον Ιούνιο, 91,10% τον Μάιο, 92,06% τον Απρίλιο, 97,72% τον Μάρτιο, 91,2% τον Φεβρουάριο και 86,61% τον Ιανουάριο.

– Φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων. Οι φορολογούμενοι κατέβαλαν στην ώρα τους 1,953 δις. ευρώ από τα συνολική οφειλή ύψους 2,656 δις. ευρώ η το 73,54% δηλαδή άφησαν απλήρωτα τα τρία στα δέκα ευρώ του φόρου εισοδήματος Τον Αύγουστο το ποσοστό φορολογικής συμμόρφωσης διαμορφώθηκε σε 74,07%, με τα νοικοκυριά να πληρώνουν εντός της προθεσμίας 460 εκ. ευρώ από τον συνολικό λογαριασμό των 620 εκ. ευρώ.

– Φόρος ακίνητης περιουσίας. Στο 78,16% ανήλθε η εισπραξιμότητα καθώς από το ποσό ύψους 1,606 δις. ευρώ που είχε βεβαιωθεί για τον ΕΝΦΙΑ πληρώθηκαν τα 1,255 δις. ευρώ. Τον Αύγουστο 6.164.976 ιδιοκτήτες κατέβαλλαν 153,67 εκατ. ευρώ ενώ η συνολική οφειλή ήταν 190,68 εκατ. ευρώ, δηλαδή το 80,59% των υπόχρεων πλήρωσε το φόρο στην ώρα του.

Πάντως με αμείωτη ένταση συνεχίζεται η αύξηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών στην εφορία καθώς τα στοιχεία της ΑΑΔΕ δείχνουν ότι την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2025 οι φορολογούμενοι άφησαν απλήρωτους φόρους 5,7 δις. ευρώ, ενώ τον Αύγουστο τα «φέσια» διογκώθηκαν κατά 1,37 δις. ευρώ σε σχέση με τον Ιούλιο.