Φόρους ύψους 5,7 δισ. ευρώ άφησαν απλήρωτους οι φορολογούμενοι το οκτάμηνο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2025 με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ να δείχνουν ότι τον Αύγουστο, μέσα σε ένα μήνα, οι απλήρωτοι φόροι αυξήθηκαν κατά 1,37 δισ. ευρώ σε σχέση με τον Ιούλιο.

Συνολικά τα “φρέσκα” ληξιπρόθεσμα χρέη, οι οφειλές δηλαδή που δημιουργήθηκαν από τις αρχές του έτους έως τον Αύγουστο, ανήλθαν σε 6,135 δισ. ευρώ από 4,667 δισ. ευρώ τον Ιούλιο ενώ ο αριθμός των οφειλετών έχει διαμορφωθεί σε 3.973.220 φυσικά και νομικά πρόσωπα.

Τα στοιχεία της ΑΑΔΕ δείχνουν ότι το συνολικό ληξιπρόθεσμο χρέος ανέρχεται στο ποσό των 111,627 δισ. ευρώ. Από το χρέος αυτό τα 27,171 δισ. ευρώ θεωρούνται ανεπίδεκτα είσπραξης με το πραγματικό ληξιπρόθεσμο χρέος να περιορίζεται στα 84,456 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία με χρέη στην εφορία εμφανίζονται 3.973.220 φορολογούμενοι. Στο προθάλαμο των κατασχέσεων βρίσκονται 2.262.821 ενώ έχουν ήδη ληφθεί αναγκαστικά μέτρα (κατασχέσεις) σε 1.617.052.

Για το 8μηνο, οι συνολικές εισπράξεις έναντι νέου ληξιπρόθεσμου (εκτός 10 ΜΦΚ) έφτασαν τα 1,861 εκατ. ευρώ, ενώ την αντίστοιχη περίοδο του 2024 έφτασαν τα 1,663 εκατ. ευρώ (αύξηση κατά 11,91.

Στοιχεία ληξιπρόθεσμων οφειλών Αυγούστου 2025:

Περιλαμβάνεται οφειλή ύψους 0,5 δισ. ευρώ στο συνολικό νέο ληξιπρόθεσμο, η οποία όμως έχει διαγραφεί και φαίνεται στην κατηγορία «Διαγραφές έναντι “νέου” ληξιπρόθεσμου χρέους».

Σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024, ο αριθμός των οφειλετών παρουσιάζει μείωση κατά 1,02% (3.973.220 πλήθος οφειλετών τον Αύγουστο του 2025 έναντι 4.014.207 το 2024).

1.ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΟΥ

2. ΝΕΟ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΟ

2.1. Σε ό,τι αφορά το συνολικό «νέο ληξιπρόθεσμο» που προστέθηκε στα βιβλία μας, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται και οι μη φορολογικές κατηγορίες:

Για το μήνα αναφοράς (Αύγουστος), το νέο ληξιπρόθεσμο έφτασε τα 1.468 εκατ. €, ενώ πέρυσι την ίδια περίοδο είχε φτάσει τα 598 εκατ. € (αύξηση κατά 145,48%).

Το 95,41% του νέου ληξιπρόθεσμου προέρχεται από τις εξής κατηγορίες:

Για το 8μηνο, το νέο ληξιπρόθεσμο έφτασε τα 6.135 εκατ. €, ενώ πέρυσι την ίδια περίοδο είχε φτάσει τα 4.916 εκ. € (αύξηση κατά 24,80%).

2.2. Σε ό,τι αφορά το συνολικό «νέο ληξιπρόθεσμο» που προστέθηκε στα βιβλία μας, εξαιρουμένων των 10 μη φορολογικών κατηγοριών (ΜΦΚ):

Για το μήνα αναφοράς (Αύγουστος), το νέο ληξιπρόθεσμο έφτασε τα 1.377 εκατ. €, ενώ την αντίστοιχη περίοδο του 2024 είχε φτάσει τα 512 εκατ. € (αύξηση κατά 168,95%)

Για το 8μηνο, το νέο ληξιπρόθεσμο έφτασε τα 5.704 εκατ. €, ενώ πέρυσι την ίδια περίοδο είχε φτάσει τα 4.244 εκατ. € (αύξηση κατά 34,40%).

2.3. Εισπράξεις έναντι νέου ληξιπρόθεσμου (εκτός 10 ΜΦΚ):

Για το μήνα αναφοράς (Αύγουστος) οι συνολικές εισπράξεις έναντι νέου ληξιπρόθεσμου (εκτός 10 ΜΦΚ) έφτασαν τα 318 εκατ. €, ενώ την ίδια περίοδο του 2024 είχαν φτάσει τα 239 εκατ. € (αύξηση κατά 33,05%).

Το 93,95 % προέρχεται από τις κάτωθι κατηγορίες:

Για το 8μηνο, οι συνολικές εισπράξεις έναντι νέου ληξιπρόθεσμου (εκτός 10 ΜΦΚ) έφτασαν τα 1.861 εκατ. €, ενώ την αντίστοιχη περίοδο του 2024 έφτασαν τα 1.663 εκατ. € (αύξηση κατά 11,91%).