Αντιμέτωποι με το χρόνο και την εφορία βρίσκονται πλέον οι συνταξιούχοι που εισέπραξαν μέσα στο 2024 αναδρομικά ποσά. Η προθεσμία για να δηλώσουν τα αναδρομικά εκπνέει στις 31 Δεκεμβρίου 2025, ενώ ο φόρος που θα βεβαιωθεί με νέο εκκαθαριστικό θα πρέπει να πληρωθεί εφάπαξ μέχρι την 31η Ιανουαρίου 2026.

Τα ποσά του φόρου που αναλογούν επί των αναδρομικών θα υπολογιστούν με βάση τις κλίμακες φόρου εισοδήματος και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης που ίσχυαν σε κάθε έτος στο οποίο ανάγονται αφού αφαιρεθούν τυχόν φόροι εισοδήματος που παρακρατήθηκαν με συντελεστή 20% κατά την πληρωμή των αναδρομικών. Σημειώνεται ότι η εισφορά αλληλεγγύης έχει σβήσει για τους συνταξιούχους από την 1η Ιανουαρίου 2023.

48 δόσεις

Οι συνταξιούχοι που δυσκολεύονται να πληρώσουν εφάπαξ το φόρο, που θα προκύψει από τις τροποποιητικές δηλώσεις για τα αναδρομικά ποσά συντάξεων προηγουμένων ετών, έχουν τη δυνατότητα μετά από αίτηση που θα υποβάλλουν στην ΑΑΔΕ να εξοφλήσουν τη οφειλή σε έως 48 έντοκες μηνιαίες δόσεις με βάση την πάγια ρύθμιση.

Πώς δηλώνονται

Οι τροποποιητικές δηλώσεις θα πρέπει να υποβληθούν για κάθε έτος που αφορούν τα αναδρομικά τα οποία εισπράχθηκαν το 2024. Αυτό σημαίνει ότι για τα αναδρομικά ποσά συντάξεων που αφορούν το έτος 2022 οι φορολογούμενοι θα πρέπει να επιλέξουν ως έτος υποβολής της τροποποιητικής δήλωσης το έτος 2023. Στη δήλωση αναδρομικών τα ποσά προ-συμπληρώνονται στους αντίστοιχους κωδικούς και δεν υπάρχει η δυνατότητα οι φορολογούμενοι να συμπληρώσουν ή να τροποποιήσουν κάποιον άλλο κωδικό.

Από το φορολογικό έτος 2015 και εφεξής, οι δηλώσεις αναδρομικών υποβάλλονται ηλεκτρονικά επιλέγοντας το αντίστοιχο έτος υποβολής δήλωσης, π.χ. για το φορολογικό έτος 2017 θα επιλέξετε ως έτος υποβολής δήλωσης το έτος 2018. Στην συνέχεια, επιλέγετε Τροποποιητική δήλωση και Δήλωση Αναδρομικών Ε1. Αφού εμφανιστούν οι κωδικοί συμπληρωμένοι με τα νέα ποσά, υποβάλετε οριστικά τη δήλωση (εμπρόθεσμα μέχρι 31/12/2025).Τα αναδρομικά των προηγούμενων ετών, θα δηλωθούν με τροποποιητική δήλωση στην αρμόδια υπηρεσία στα έτη που αφορούν.

Ο Συνήγορος του Πολίτη για τα αναδρομικά

Ο Συνήγορος του Πολίτη, με απόφασή του, υπογραμμίζει την ανάγκη επιμερισμού αναδρομικών αποδοχών ανά έτος για σωστή φορολόγηση, επισημαίνοντας τις δυσχέρειες και προτείνοντας αναλυτική αναγραφή ποσών στις δικαστικές αποφάσεις.

Η απόφαση του Συνηγόρου του Πολίτη αφορά την περίπτωση υπαλλήλου υπουργείου ο οποίος ζήτησε χορήγηση ενιαίας βεβαίωσης αναδρομικών αποδοχών για ποσό που της καταβλήθηκε μετά από δικαστική απόφαση, χωρίς επιμερισμό στα αντίστοιχα έτη. Η υπηρεσία απάντησε ότι η εκκαθάριση βασίστηκε στην απόφαση του δικαστηρίου, η οποία δεν διαχωρίζει το ποσό ανά έτος. Ο Συνήγορος του Πολίτη επισήμανε ότι σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος και οδηγίες της ΑΑΔΕ, τα αναδρομικά ποσά πρέπει να επιμερίζονται ανά έτος για τη φορολογική χρήση. Η Αρχή αναγνώρισε τις πρακτικές δυσχέρειες του επιμερισμού, αλλά τόνισε ότι η φορολόγηση του συνολικού ποσού σε ένα έτος οδηγεί σε αδικία. Τελικά, η οικονομική υπηρεσία προχώρησε στον επιμερισμό των ποσών, προτείνοντας να αναφέρονται αναλυτικά τα ποσά για κάθε έτος στις δικαστικές αποφάσεις.