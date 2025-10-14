Τέσσερις διαφορετικές κατηγορίες συνταξιούχων βρίσκονται μπροστά σε έναν νέο γύρο πληρωμών και διεκδικήσεων αναδρομικών. Από τα ποσά που οφείλονται λόγω της Εισφοράς Αλληλεγγύης (ΕΑΣ), μέχρι τις αποφάσεις των δικαστηρίων για το 11μηνο 2015-2016, αλλά και τις διαφορές στις επικουρικές και κύριες συντάξεις μετά τον επανυπολογισμό του νόμου Βρούτση, χιλιάδες δικαιούχοι περιμένουν να δουν χρήματα στους λογαριασμούς τους. Τα συνολικά ποσά που διακυβεύονται φτάνουν σε εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις ο δρόμος για την καταβολή τους παραμένει ακόμη ανοιχτός και δικαστικός.

Αναλυτικά οι τέσσερις κατηγορίες συνταξιούχων σε αναμονή για αναδρομικά:

1. Αναδρομικά ΕΑΣ: 350.000 δικαιούχοι

Περίπου 350.000 συνταξιούχοι του Δημοσίου αναμένουν την καταβολή των αναδρομικών που προκύπτουν από την Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ), ύψους περίπου 420 εκατ. ευρώ.

Η επιστροφή αφορά τα έτη 2017-2018, για τα οποία το Ελεγκτικό Συνέδριο έκρινε την εισφορά αντισυνταγματική. Η καταβολή αναμένεται να γίνει σε δόσεις, ενώ δεν έχει ακόμη καθοριστεί ο χρόνος και ο τρόπος επιστροφής.

Ενδεικτικά, καθηγητής ΑΕΙ με σύνταξη 1.828 ευρώ δικαιούται επιστροφή 8.556 ευρώ, ενώ απόστρατος με σύνταξη 1.734 ευρώ δικαιούται 8.027 ευρώ.

Οι νέοι συνταξιούχοι μετά τις 13 Μαΐου 2016 δεν εμπίπτουν στη ρύθμιση, καθώς οι περικοπές ενσωματώθηκαν στον επανυπολογισμό του νόμου Κατρούγκαλου.

2. Αναδρομικά 11μήνου 2015-2016: 370.000 δικαιούχοι

Περίπου 370.000 συνταξιούχοι που είχαν προσφύγει στη Δικαιοσύνη εξακολουθούν να αναμένουν την καταβολή των αναδρομικών για το 11μηνο από 11 Ιουνίου 2015 έως 12 Μαΐου 2016.

Τα ποσά, που φτάνουν έως 4.000 ευρώ (εντόκως), αφορούν περικοπές σε κύριες και επικουρικές συντάξεις καθώς και στα δώρα, βάσει αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Όσοι δεν προσέφυγαν δικαστικά δεν δικαιούνται επιστροφή, ενώ περίπου 10.000 έως 20.000 συνταξιούχοι έχουν ήδη λάβει ποσά 2.500-3.000 ευρώ με τόκους 6%. Με διάταξη επί υπουργίας Βρούτση, μετά το 2020 το δικαίωμα νέας προσφυγής έχει πλέον λήξει.

3. Αναδρομικά επικουρικών: 100.000 διεκδικούν

Περίπου 100.000 συνταξιούχοι έχουν προσφύγει για να διεκδικήσουν αναδρομικά από επικουρικές συντάξεις. Πρόκειται για συνταξιούχους που διεκδικούν προσαύξηση 0,075% για επιπλέον εισφορές άνω του 6% μετά τον Μάιο 2016.

Στην κατηγορία αυτή ανήκουν κυρίως πρώην εργαζόμενοι σε τράπεζες, ΔΕΗ, ΕΡΤ, εμπορικά επαγγέλματα και ασφαλισμένοι σε βαρέα ΙΚΑ και ΤΕΑΧ. Οι αποφάσεις των δικαστηρίων που αναμένονται θα καθορίσουν αν θα επιστραφούν ποσά και αν θα αυξηθούν οι επικουρικές.

4. Αναδρομικά επανυπολογισμού: 35.000 μετά το 2016

Περίπου 35.000 συνταξιούχοι που αποχώρησαν μετά τον Μάιο του 2016 δικαιούνται αναδρομικά λόγω μη εφαρμογής του επανυπολογισμού του νόμου Βρούτση (Ν. 4670/2020) για όσους έχουν πάνω από 30 έτη ασφάλισης.

Οι αυξήσεις ισχύουν αναδρομικά από τον Οκτώβριο του 2019 και κυμαίνονται από 3.000 έως 5.000 ευρώ, ενώ για 40 έτη ασφάλισης μπορούν να ξεπεράσουν τα 8.500 ευρώ.

Σύμφωνα με τον ΕΦΚΑ, δεν απαιτείται αίτηση από τους συνταξιούχους, καθώς οι δικαιούχοι εντοπίζονται αυτόματα από το σύστημα.