Τέσσερις μεγάλες ομάδες συνταξιούχων θα εισπράξουν ή διεκδικούν αναδρομικά:

1. Περίπου 350.000 συνταξιούχοι του Δημοσίου, οι οποίοι αναμένουν αναδρομικά λόγω ΕΑΣ, ύψους 420 εκατ. ευρώ.

2. Περίπου 370.000 παλιοί συνταξιούχοι, οι οποίοι έχουν προσφύγει στη Δικαιοσύνη για το 11μηνο (11 Ιουνίου 2015 – 12 Μαΐου 2016) και αναμένουν αποφάσεις των Πρωτοδικείων για αναδρομικά έως 4.000 ευρώ (εντόκως).

3. Περίπου 100.000 συνταξιούχοι, οι οποίοι διεκδικούν (και δικαστικά) αναδρομικά επικουρικών συντάξεων που αρνείται να καταβάλει ο ΕΦΚΑ.

4. Περίπου 35.000 συνταξιούχοι μετά το 2016 και με άνω των 30 συντάξιμων ετών, οι οποίοι διεκδικούν αναδρομικά μέσω επανυπολογισμού κύριων συντάξεων βάσει του νόμου Βρούτση (Ν. 4670/2020).

Ειδικότερα:

1. Αναδρομικά ΕΑΣ (Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων). Μελλοντικά και σε δόσεις (όχι πάντως από φέτος) σχεδιάζεται να καταβληθούν τα αναδρομικά από την ΕΑΣ. Στον ΕΦΚΑ και το υπουργείο Εργασίας δεν έχει γίνει ακόμη συζήτηση για τον χρόνο και τον τρόπο καταβολής των αναδρομικών σε 350.000 συνταξιούχους του Δημοσίου. Το ποσό που πρέπει να επιστραφεί για τη διετία 2017-2018, κατά την οποία κρίθηκε αντισυνταγματική η εισφορά, υπερβαίνει τα 420 εκατ. ευρώ. Παρά τη θετική πορεία των εσόδων του e-ΕΦΚΑ (πλεόνασμα 470 εκατ. ευρώ στο α’ εξάμηνο), θεωρείται δύσκολο να καταβληθεί άπαξ, με πιθανότερη τη λύση επιστροφής σε δόσεις.

Το Ελεγκτικό Συνέδριο έκρινε αντισυνταγματική την επιβολή ΕΑΣ μόνο για τα έτη 2017-2018. Όλοι οι συνταξιούχοι, ακόμη και όσοι δεν έκαναν αγωγές, δικαιούνται επιστροφές, καθώς η αντισυνταγματικότητα αφορά όλους ανεξαιρέτως. Αντίθετα, οι νέοι συνταξιούχοι μετά τις 13 Μαΐου 2016 δεν έχουν δικαίωμα σε αναδρομικά, καθώς οι περικοπές ενσωματώθηκαν στον επανυπολογισμό του νόμου Κατρούγκαλου.

Ενδεικτικά ποσά:

Καθηγητής ΑΕΙ με σύνταξη 1.828 ευρώ δικαιούται επιστροφή 8.556 ευρώ.

Απόστρατος με σύνταξη 1.734 ευρώ δικαιούται επιστροφή 8.027 ευρώ.

2. Αναδρομικά 11μήνου 2015-2016. Την καταβολή αναδρομικών έως 4.000 ευρώ για το 11μηνο 11/6/2015 – 12/5/2016 εξακολουθεί να αναμένει μικρό ποσοστό συνταξιούχων λόγω γραφειοκρατικών καθυστερήσεων. Τα ποσά αφορούν περικοπές σε κύριες, επικουρικές συντάξεις και δώρα, σύμφωνα με απόφαση του ΣτΕ (2020). Περίπου 370.000 συνταξιούχοι που είχαν προσφύγει δικαιούνται τα ποσά, καθώς ο ΕΦΚΑ δεν ασκεί εφέσεις. Εκτός διεκδικήσεων έμειναν όσοι δεν κατέθεσαν προσφυγές.

Σύμφωνα με εργατολόγους, περίπου 10.000-20.000 δικαιούχοι έχουν ήδη εισπράξει ποσά από 2.500 έως 3.000 ευρώ συν τόκους 6%. Με διάταξη επί υπουργίας Βρούτση, μετά το 2020 χάνεται το δικαίωμα προσφυγής.

3. Αναδρομικά επικουρικών συντάξεων. Οι αρμόδιοι δηλώνουν κατηγορηματικά ότι δεν δικαιούνται αναδρομικά επικουρικής βάσει ισχύουσας νομοθεσίας, γεγονός που οδηγεί σε προσφυγές. Χιλιάδες συνταξιούχοι (περίπου 100.000) διεκδικούν προσαύξηση 0,075% για επιπλέον εισφορές άνω του 6% μετά τον Μάιο 2016. Πρόκειται κυρίως για πρώην εργαζόμενους σε τράπεζες, ΔΕΗ, ΕΡΤ, εμπορικά επαγγέλματα, βαρέα ΙΚΑ και ΤΕΑΧ. Οι αποφάσεις των δικαστηρίων που αναμένονται θα καθορίσουν το αν θα επιστραφούν αναδρομικά και θα αυξηθούν οι επικουρικές.

4. Αναδρομικά επανυπολογισμού κύριων συντάξεων. Περίπου 35.000 συνταξιούχοι που αποχώρησαν μετά τον Μάιο 2016 δικαιούνται αναδρομικά βάσει του Ν. 4670/2020 (Βρούτση), καθώς δεν έγινε επανυπολογισμός για έτη άνω των 30. Οι αυξήσεις ισχύουν από Οκτώβριο 2019 και τα αναδρομικά φτάνουν τα 3.000-5.000 ευρώ, ενώ για 40 έτη ασφάλισης ξεπερνούν τα 8.500 ευρώ.

Ο ΕΦΚΑ δηλώνει ότι δεν απαιτείται αίτηση, καθώς εντοπίζει αυτόματα τις περιπτώσεις.