Φέτος, η γιορτή της 28ης Οκτωβρίου φέρνει μια μικρή «ανάσα» στους συνταξιούχους, καθώς η πληρωμή των συντάξεων Νοεμβρίου θα γίνει νωρίτερα από το συνηθισμένο. Με τον τρόπο αυτό, όσοι λαμβάνουν σύνταξη θα δουν τα χρήματά τους λίγο νωρίτερα, χωρίς καθυστερήσεις ή αναμονή.

Τα χρήματα στους λογαριασμούς θα είναι διαθέσιμα από το απόγευμα της Δευτέρας 27 Οκτωβρίου, αφού την Τρίτη 28 Οκτωβρίου δεν γίνονται δημόσιες πληρωμές λόγω εορτής.

Συγκεκριμένα, τη Δευτέρα 27 Οκτωβρίου θα πληρωθούν οι κύριες συντάξεις από τα τέως ταμεία Μη Μισθωτών ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ, οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, με τον ν.4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ (συνταξιούχοι Μισθωτοί & Μη Μισθωτοί από 1.1.2017 και έπειτα) και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (Μη Μισθωτών και Μισθωτών).

Την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου θα ακολουθήσουν οι κύριες συντάξεις των τέως Ταμείων Μισθωτών [ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ (ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ] καθώς και οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.

Στην πράξη, οι πρώτοι συνταξιούχοι θα δουν χρήματα στα ΑΤΜ ήδη από την Παρασκευή 24 Οκτωβρίου, ενώ η δεύτερη δόση θα εμφανιστεί την Δευτέρα 27 Οκτωβρίου. Έτσι, όλοι μπορούν να προγραμματίσουν καλύτερα τις δαπάνες τους γύρω από τη γιορτή.