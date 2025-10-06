Ο e-ΕΦΚΑ ανακοίνωσε τις οριστικές ημερομηνίες καταβολής των συντάξεων Νοεμβρίου 2025, δίνοντας τέλος στις αναμονές των συνταξιούχων για το πότε θα πιστωθούν τα χρήματα στους λογαριασμούς τους. Οι πρώτες πληρωμές θα γίνουν την Παρασκευή 24 Οκτωβρίου για τους μη μισθωτούς συνταξιούχους και το Δημόσιο, ενώ οι υπόλοιποι συνταξιούχοι του ιδιωτικού τομέα θα λάβουν τις συντάξεις τους στις 27 και 29 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το καθιερωμένο πρόγραμμα πληρωμών του φορέα.

Συγκεκριμένα, οι πρώτοι που θα δουν χρήματα στα ΑΤΜ από την Παρασκευή 24 Οκτωβρίου (απόγευμα μετά τις 17:00, λόγω της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας) είναι οι μη μισθωτοί συνταξιούχοι (ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ) καθώς και οι συνταξιούχοι του Δημοσίου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Φορέα, οι ημερομηνίες καταβολής των συντάξεων για τον μήνα Νοέμβριο ακολουθούν τον καθιερωμένο διαχωρισμό μεταξύ Μισθωτών και Μη Μισθωτών, και έχουν ως εξής:

Ημερομηνίες πληρωμής συντάξεων Νοεμβρίου 2025

Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025

Οι κύριες συντάξεις των Μη Μισθωτών (ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ)

Οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από 1/1/2017 και μετά (μέσω ΕΦΚΑ – ν.4387/2016), τόσο για Μισθωτούς όσο και για Μη Μισθωτούς

Όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα

Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025

Οι κύριες συντάξεις των Μισθωτών από τα πρώην Ταμεία ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, Τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΝΑΤ, ΕΤΑΤ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, καθώς και λοιπών εντασσόμενων (ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ κ.λπ.)

Οι κύριες και επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου