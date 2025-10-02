Σε δύο επίκαιρες ερωτήσεις που αφορούν κρίσιμα ζητήματα του ασφαλιστικού και του συνταξιοδοτικού συστήματος απάντησε η Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ‘Αννα Ευθυμίου, στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου στην Ολομέλεια της Βουλής.

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, η Υφυπουργός προχώρησε σε εκτενείς και τεκμηριωμένες τοποθετήσεις, με επίκεντρο τη συνέχιση της θεσμικής μεταρρυθμιστικής προσπάθειας της κυβέρνησης για ένα δίκαιο, διαφανές και βιώσιμο σύστημα κοινωνικής προστασίας.

Ανοίγοντας την τοποθέτησή της, η κ. Ευθυμίου έκανε ειδική αναφορά στην πανελλαδική απεργία σε σχετική μνεία του βουλευτή Αργολίδος της Κ.Ο. «ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ», Γεωργίου Γαβρήλου, τονίζοντας τον απόλυτο σεβασμό της κυβέρνησης στους αγώνες των εργαζομένων για την προάσπιση των εργασιακών δικαιωμάτων τους.

«Σεβόμαστε βαθιά και τιμούμε τους αγώνες των εργαζομένων για την προάσπιση των δικαιωμάτων τους. Ως αντιπολίτευση, δεν διεκδικείτε μόνο εσείς μερίδιο στην ευαισθησία για την προάσπιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Απευθύνεστε σε έναν άνθρωπο, δεν θα πω πολιτικό, αλλά σε έναν άνθρωπο που έχει ταυτίσει την πορεία του με την προάσπιση των εργασιακών δικαιωμάτων», σχολίασε η ίδια.

Η κ. Ευθυμίου υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης έχουν αποδείξει έμπρακτα την προσήλωσή τους στην ενίσχυση των εργασιακών δικαιωμάτων, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Μέσα από ένα πλέγμα πολιτικών, καταφέραμε να δημιουργήσουμε 500.000 νέες θέσεις εργασίας. Η ανεργία μειώθηκε στο 8%, η ανεργία των γυναικών έχει μειωθεί κατά 50% σε σχέση με το 2019, ενώ σε σημαντικό ποσοστό έχει υποχωρήσει και η ανεργία των νέων».

Αναφορικά με το «δήθεν 13ωρο», όπως το χαρακτήρισε, η Υφυπουργός Εργασίας ξεκαθάρισε: «Σε ό,τι αφορά το λεγόμενο “δεκατριάωρο”, η Υπουργός, Νίκη Κεραμέως, έχει επανειλημμένα εξηγήσει ότι πρόκειται για ρύθμιση κατ’ εξαίρεση, υπό αυστηρούς όρους και προϋποθέσεις. Δεν καταργείται το οκτάωρο. Πρόκειται για ένα θεμελιώδες εργασιακό δικαίωμα, για το οποίο έχουν γίνει επίπονοι αγώνες εργαζομένων, το οποίο σεβόμαστε και τιμούμε».

Αποκατάσταση σφαλμάτων στις συντάξεις του ΤΣΠΕΤΕ

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η πρώτη τοποθέτηση αφορούσε την επίκαιρη ερώτηση που κατέθεσε ο βουλευτής Αργολίδος της Κ.Ο. «ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ», Γεώργιος Γαβρήλος.

Η Υφυπουργός αναφέρθηκε στον επανυπολογισμό των συντάξεων των πρώην ασφαλισμένων του ΤΣΠΕΤΕ, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για αναγκαία θεσμική διαδικασία αποκατάστασης σφαλμάτων, λόγω χορήγησης λανθασμένων δεδομένων από την Εθνική Τράπεζα στο πρώην ταμείο των συνταξιούχων της Εθνικής Τράπεζας.

Όπως εξήγησε, η σχετική διαδικασία εκκίνησε, ύστερα από αιτήματα των ίδιων των συνταξιούχων και του συλλόγου τους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του e-ΕΦΚΑ, επί περίπου 12.500 περιπτώσεων, έχουν επεξεργαστεί 2.791 φάκελοι, από τους οποίους στους 1.976 προέκυψαν αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά.

Η κ. Ευθυμίου διευκρίνισε ότι ο επανέλεγχος δεν αποτελεί πράξη τιμωρίας ή υποτίμησης της προσφοράς των συνταξιούχων, αλλά αναγκαία ενέργεια για την αποκατάσταση της νομιμότητας.

Μάλιστα, τόνισε ότι ο e-ΕΦΚΑ υποχρεούται νομικά να αναζητήσει τα εν λόγω ποσά, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4387/2016.

Συνταξιοδότηση των γονέων ατόμων με αναπηρία άνευ ορίου ηλικίας

Η δεύτερη τοποθέτηση της Υφυπουργού αφορούσε την επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή Ημαθίας της Κ.Ο. «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ», Βασίλειου Κοτίδη, με θέμα τις συντάξεις μητέρων ατόμων με αναπηρία.

Η Υφυπουργός αναφέρθηκε στις συντεταγμένες προσπάθειες του Υπουργείου μέσω της σύστασης και της λειτουργίας σχετικής ομάδας εργασίας, με σκοπό τη θέσπιση νέων ενιαίων κανόνων για τις συντάξεις και παροχές αναπηρίας του e-ΕΦΚΑ, συμπεριλαμβανομένων των συντάξεων συγγενών ατόμων με αναπηρία.

«Η κυβέρνηση εξετάζει τη θεσμοθέτηση ενιαίων κανόνων, ώστε να στηρίξουμε έμπρακτα τους φροντιστές των ευάλωτων συμπολιτών μας. Το ζήτημα της συνταξιοδότησής τους ήδη εξετάζεται στο πλαίσιο της ομάδας εργασίας που έχει συσταθεί στο Υπουργείο, με στόχο τη χαρτογράφηση των υφιστάμενων κανόνων για όλες τις συντάξεις αναπηρίας των εντασσόμενων στον e-ΕΦΚΑ φορέων και κλάδων, την ενιαιοποίηση των νομοθετικών διατάξεων για τη συνταξιοδότηση των συγγενών ατόμων με αναπηρία και την εισήγηση πλέγματος νέων ενιαίων κανόνων για όλες τις συντάξεις αναπηρίας, προς θέσπιση», συμπλήρωσε.

Επίσης, η Υφυπουργός υπογράμμισε τον ανταποδοτικό χαρακτήρα του κοινωνικοασφαλιστικού μας συστήματος. «Σε αντίθεση με τα προνοιακά επιδόματα, που αποτελούν κοινωνική παροχή, βάσει εισοδηματικών ή άλλων κριτηρίων, το ανταποδοτικό συνταξιοδοτικό σύστημα βασίζεται στην αρχή της αμοιβαιότητας. Κάθε πολίτης που εργάζεται και καταβάλλει εισφορές, έχει δικαίωμα να λάβει ανάλογη σύνταξη, ανάλογη με τις ασφαλιστικές του εισφορές και τον χρόνο εργασίας του.

Ως κυβέρνηση, αναγνωρίζουμε ότι η φροντίδα των πιο ευάλωτων ξεκινά από τη φροντίδα εκείνων που στέκονται δίπλα τους μια ζωή. Δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα στην κοινωνική προστασία και στη συνταξιοδοτική αξιοπρέπεια. Ωστόσο, είναι εύλογο βέβαια ότι προχωρούμε σε δίκαιες και νόμιμες παρεμβάσεις, με σεβασμό στους ασφαλισμένους και στους φορολογούμενους πολίτες», δήλωσε η κ. Ευθυμίου.