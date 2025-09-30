Σε μια περίοδο έντονων αντιδράσεων συνδικάτων για την εφαρμογή του 13ωρου, η υφυπουργός Εργασίας, Άννα Ευθυμίου, ξεκαθαρίζει ότι το οκτάωρο παραμένει θεμελιώδες εργασιακό δικαίωμα, ενώ η επιπλέον εργασία εφαρμόζεται μόνο κατ’ εξαίρεση.

Όπως διευκρίνισε, μιλώντας στο ΕΡΤnews και την εκπομπή Newsroom η 13ωρη εργασία «εφαρμόζεται κατ’ εξαίρεση», με όριο 150 ώρες υπερωριακής απασχόλησης ετησίως, δηλαδή 37,5 ημέρες τον χρόνο, οι οποίες καταγράφονται και αμείβονται με προσαύξηση 40%.

Ο Υπουργός τόνισε ότι έχουν τεθεί δύο ασφαλιστικές δικλείδες:

Η ψηφιακή κάρτα εργασίας, που από 3 Νοεμβρίου επεκτείνεται σε χονδρεμπόριο, ενέργεια, χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και τμήματα του τουρισμού.

Οι εντατικοί έλεγχοι της Επιθεώρησης Εργασίας, με στόχο την τήρηση του ωραρίου και την αντιμετώπιση αδήλωτης εργασίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου, με τη βοήθεια της ψηφιακής κάρτας, το πρώτο επτάμηνο του 2025 καταγράφηκε αύξηση 80% στις δηλωμένες υπερωρίες σε σχέση με το 2024.

Για τις συντάξεις

Η αρμόδια υφυπουργός επισήμανε επιπλέον ότι ο μέσος χρόνος απονομής κύριας σύνταξης έχει μειωθεί από τις 500 ημέρες το 2019 σε περίπου 50 ημέρες σήμερα. Οι εκκρεμότητες στις κύριες συντάξεις ανέρχονται σε 15.700, ενώ στις επικουρικές υπολογίζονται σε περίπου 32.000.

Το πρόγραμμα ψηφιοποίησης του ασφαλιστικού βίου έχει ολοκληρωθεί κατά 62% και αναμένεται να φτάσει το 100% έως τις αρχές του 2026. Στόχος είναι η αυτοματοποιημένη απονομή συντάξεων, ακόμη και στις επικουρικές.

Για τα αναδρομικά, η κ. Ευθυμίου σημείωσε ότι έχει ολοκληρωθεί το 99,9% των πληρωμών, με ελάχιστες εκκρεμότητες σε τραπεζοϋπαλλήλους (9.000-10.000), πρώην υπαλλήλους Ολυμπιακής και εργαζόμενους σε άλλα μικρά ταμεία.

Δημογραφικό και κοινωνικοασφαλιστικό σύστημα

Η υφυπουργός αναφέρθηκε στην ανάγκη ενός δίκαιου κοινωνικοασφαλιστικού συστήματος υπογραμμίζοντας τη διασπορά του ασφαλιστικού κινδύνου και επισημαίνοντας τη λειτουργία του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Νέας Γενιάς και τον ρόλο των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης, όπου προωθείται συμπλήρωση του υφιστάμενου πλαισίου για μεγαλύτερη ευελιξία και κίνητρα αποταμίευσης.

Αλλαγές στα επιδόματα

Στο υπό κατάθεση εργασιακό νομοσχέδιο περιλαμβάνεται ρύθμιση για το επίδομα κυοφορίας και λοχείας, ώστε περισσότερες εργαζόμενες μητέρες να το δικαιούνται. Πλέον, θα λαμβάνεται υπόψη το σύνολο των ημερών ασφάλισης σε διαφορετικούς φορείς και όχι αποκλειστικά σε έναν.

Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα σε ασφαλισμένους του καταργημένου κλάδου πρόσθετης ασφάλισης του ΟΓΑ να αξιοποιούν τον χρόνο αυτόν ως διαδοχικό για συνταξιοδοτικά δικαιώματα.