Από το απόγευμα της Τετάρτης 24 Σεπτεμβρίου πιστώθηκαν στους λογαριασμούς τα πρώτα ποσά των συντάξεων Οκτωβρίου 2025, με τους δικαιούχους να έχουν ήδη πρόσβαση στα χρήματά τους.

Σήμερα, Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου, καταβάλλονται επίσημα οι συντάξεις των τέως ταμείων Μη Μισθωτών (ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ), οι συντάξεις που απονεμήθηκαν με τον ν. 4387/2016 μέσω ΕΦΚΑ, καθώς και όλες οι επικουρικές του ιδιωτικού τομέα.

Τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου θα ακολουθήσουν οι καταβολές για τους συνταξιούχους των τέως ταμείων Μισθωτών (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τράπεζες, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΝΑΤ, ΕΤΑΤ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, λοιπά εντασσόμενα) και τις κύριες και επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.

Αναλυτικότερα: