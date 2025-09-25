Από το απόγευμα της Τετάρτης 24 Σεπτεμβρίου πιστώθηκαν στους λογαριασμούς τα πρώτα ποσά των συντάξεων Οκτωβρίου 2025, με τους δικαιούχους να έχουν ήδη πρόσβαση στα χρήματά τους.
Σήμερα, Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου, καταβάλλονται επίσημα οι συντάξεις των τέως ταμείων Μη Μισθωτών (ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ), οι συντάξεις που απονεμήθηκαν με τον ν. 4387/2016 μέσω ΕΦΚΑ, καθώς και όλες οι επικουρικές του ιδιωτικού τομέα.
Τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου θα ακολουθήσουν οι καταβολές για τους συνταξιούχους των τέως ταμείων Μισθωτών (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τράπεζες, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΝΑΤ, ΕΤΑΤ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, λοιπά εντασσόμενα) και τις κύριες και επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.
Αναλυτικότερα:
- Ο ΟΑΕΕ θα καταβάλει τις συντάξεις την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025
- Ο ΟΓΑ θα καταβάλει τις συντάξεις την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025
- Το ΕΤΑΑ (μη μισθωτών) θα καταβάλει τις συντάξεις την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025
- Οι συντάξεις ΕΦΚΑ για όσους είναι συνταξιούχοι (μισθωτοί και μη μισθωτοί) από 1.1.2017 και έπειτα (ν.4387/2016) θα καταβληθούν την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025
- Το ΙΚΑ – ΕΤΑΜ θα καταβάλει τις συντάξεις τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025
- Το Δημόσιο θα καταβάλει τις συντάξεις τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025
- Οι προσωρινές συντάξεις Ενόπλων Δυνάμεων, Σωμάτων Ασφαλείας και Πυροσβεστικού Σώματος θα καταβληθούν τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025
- Το ΝΑΤ και ΚΕΑΝ θα καταβάλουν τις συντάξεις τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025
- Το ΕΤΑΠ και το ΕΤΑΠ – ΜΜΕ θα καταβάλει τις συντάξεις τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025
- Τα ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ θα καταβάλουν τις συντάξεις τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025
- Η ΔΕΗ θα καταβάλει τις συντάξεις τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025
- Ο ΟΤΕ θα καταβάλει τις συντάξεις τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025
- Οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου θα καταβληθούν τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025
- Ο ΟΠΕΚΑ θα καταβάλει τις συντάξεις των ανασφάλιστων υπερηλίκων την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025.