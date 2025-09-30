Για θέματα εργασίας και το εργασιακό νομοσχέδιο μίλησε στην «Κοινωνία Ώρα MEGA» η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως.

Η κ. Κεραμέως αρχικά αναφέρθηκε στο 13ωρο που έχει θορυβήσει τους πολίτες. «Όλα αυτά που ακούγονται για το 13ωρο μου θυμίζουν τίτλους ειδήσεων πριν έναν χρόνο που έλεγαν ότι «η Ελλάδα περνά σε 6ήμερη εργασία» κτλ. . Εμείς λέγαμε τότε ότι δεν ισχύει, ότι είναι μόνο κατ’ εξαίρεση και για συγκεκριμένες περιπτώσεις, ότι θα είναι πολύ ακριβό για τον εργοδότη και έκαναν λόγο για «εργασιακό μεσαίωνα». Έναν χρόνο μετά τι έγινε: πόσες επιχειρήσεις δουλεύουν 6ήμερο; Το 0,1%. Δεν είχε ανάγκη το μέτρο, όχι δεν πέτυχε, γιατί ήταν για συγκεκριμένες περιπτώσεις.

Σύμφωνα με την ειδησεογραφία, «η Ελλάδα περνά σε 13ωρο». Αυτό τι αφήνει να εννοηθεί; Ότι άπαντες στην Ελλάδα θα δουλεύουν 13 ώρες κάθε μέρα τον χρόνο. Αυτό δεν ισχύει, γιατί είναι μία ρύθμιση κατ’ εξαίρεση, για έως 37 μέρες τον χρόνο, δηλαδή αναλογικά 3 μέρες τον μήνα – ως υπερωρία – , μόνο αν συμφωνήσει ο εργαζόμενος και θα παίρνει +40 %. Το βάλαμε στο νομοσχέδιο γιατί δίνει την δυνατότητα σε έναν εργαζόμενο να παίρνει +40% στην αμοιβή του, για κάτι που ήδη κάνει. Μέχρι στιγμής ένας εργαζόμενος μπορεί να δουλέψει έως 13 ώρες σε δύο εργοδότες», είπε αρχικά.

Και προσέθεσε: «Η ψηφιακή κάρτα εργασίας έχει μπει σε σούπερ μάρκετ, τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες, βιομηχανία, λιανεμπόριο, εστίαση, τώρα μπαίνει χονδρεμπόριο, ενέργεια. Φέτος σε σχέση με πέρσι έχουμε 1,5 εκ. καταγεγραμμένες υπερωρίες. Σε σχέση με πέρσι είμαστε 1105% πάνω σε υπερωρίες. Είναι μία απόδειξη που εξυπηρετεί τον εργαζόμενο και τον υγιή ανταγωνισμό»

Αναφορικά με τις άλλες διατάξεις του νομοσχεδίου η κ. Κεραμέως υπογράμμισε σχετικά: «Το νομοσχέδιο για το οποίο μιλάμε τώρα, έχει άλλες 87 διατάξεις. Έχει μέσα για 4ήμερη εργασία για όλον τον χρόνο. Η δυνατότητα για έναν εργαζόμενο γονέα να δουλεύει Δευτέρα με Πέμπτη και Παρασκευή να είναι με το παιδί του. Υπάρχει η δυνατότητα αυτή. Για πρώτη φορά προβλέπεται το επίδομα γονικής αδείας να είναι αφορολόγητο, ακατάσχετο. Επεκτείνεται το δικαίωμα λοχείας και κυοφορίας σε περισσότερες γυναίκες. Μέχρι σήμερα, μπορούσε μία γυναίκα να πάρει το επίδομα κυοφορίας και λοχείας αν είχε 200 ένσημα σε έναν εργοδότη. Εμείς ερχόμαστε και λέμε ότι, τι μας ενδιαφέρει εάν είναι σε έναν ή δύο ή τρεις εργοδότες. Μας ενδιαφέρει να έχει 200 ένσημα. Δεν μιλάει όμως κανείς γι΄αυτά».