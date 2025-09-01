Για τις προβλέψεις του νέου εργασιακού νομοσχεδίου μίλησε η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως, σε συνέντευξή της στο Live News, δίνοντας διευκρινίσεις για τη ρύθμιση του 13ώρου και παρουσιάζοντας βασικές αλλαγές που αφορούν τους εργαζόμενους.

Με αφορμή το νέο εργασιακό νομοσχέδιο, το οποίο μεταξύ άλλων προβλέπει ότι ένας εργαζόμενος μπορεί να απασχολείται έως και 13 ώρες την ημέρα σε περισσότερους από έναν εργοδότες, η υπουργός δήλωσε:

«Το 13ωρο δεν είναι κάτι καινούργιο. Ισχύει από το 2023. Έχει ήδη ψηφιστεί η δυνατότητα για έναν εργαζόμενο, ο οποίος απασχολείται σε δύο ή και περισσότερους εργοδότες, να εργάζεται έως 13 ώρες, εφόσον το επιθυμεί. Πρώτο στοιχείο: ισχύει ήδη. Δεύτερο: είναι πλήρως εναρμονισμένο με το ευρωπαϊκό δίκαιο. Τι προβλέπει η Ε.Ε.; Ότι κάθε εργαζόμενος πρέπει να έχει τουλάχιστον 11 ώρες συνεχόμενης ανάπαυσης. Εφόσον αυτή η προϋπόθεση –και άλλες που επίσης πληρούνται– τηρείται, η ρύθμιση είναι απολύτως νόμιμη. Τρίτον: δεν είναι υποχρεωτικό. Απαιτείται συμφωνία του εργαζομένου».

Απαντώντας στην κριτική που αναφέρεται στην σχέση μεταξύ εργαζομένου και εργοδότη, η κ. Κεραμέως υπογράμμισε:

«Αν, για παράδειγμα, κάποιος απολυθεί και ισχυριστεί στο δικαστήριο ότι απολύθηκε επειδή δεν συναίνεσε στην υπερωριακή απασχόληση, τότε ο εργοδότης φέρει το βάρος της απόδειξης ότι η απόλυση δεν οφείλεται σε αυτόν τον λόγο. Επίσης, αξίζει να δούμε τη γενικότερη εικόνα της αγοράς εργασίας. Το 2025 καταγράφεται το χαμηλότερο ποσοστό ανεργίας των τελευταίων 17 ετών. Όσο μειώνεται η ανεργία, τόσο ενισχύεται η διαπραγματευτική δύναμη των εργαζομένων».

Η Υπουργός Εργασίας, επιστρέφοντας στο ζήτημα του 13ωρου, πρόσθεσε:

«Δεν προβλέπεται για καθημερινή χρήση. Πρόκειται για εξαίρεση. Ακόμα κι αν το επιθυμεί ο εργαζόμενος, δεν μπορεί να εφαρμοστεί για περισσότερες από 37 ημέρες τον χρόνο. Επίσης, δεν μπορεί να ξεπεραστούν οι 48 ώρες εβδομαδιαίας εργασίας, κατά μέσο όρο σε περίοδο τετραμήνου. Η ευρωπαϊκή νομοθεσία ορίζει σαφώς τα όρια της υπερωριακής απασχόλησης. Ο εργαζόμενος που επιλέγει αυτή τη δυνατότητα θα αποζημιώνεται με επιπλέον 40% σε σχέση με κάποιον που εργάζεται σε δεύτερη δουλειά με μερική απασχόληση».

Στη συνέχεια, η Νίκη Κεραμέως είπε: «Έχουμε το καλύτερο πρώτο επτάμηνο Ιανουαρίου – Ιουλίου στην ιστορία της χώρας, όσον αφορά τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Καταγράφηκαν 319.843 νέες θέσεις από τον Ιανουάριο έως τον Ιούλιο».

Αναφερόμενη ενδεικτικά και σε άλλες ρυθμίσεις του νέου νομοσχεδίου, η υπουργός δήλωσε:

«Υπάρχουν άλλες 87 διατάξεις καίριας σημασίας για τους εργαζόμενους. Για παράδειγμα, ένας εργαζόμενος γονέας που επιθυμεί να εργάζεται Δευτέρα με Πέμπτη και να έχει την Παρασκευή με το παιδί του, μπορεί σήμερα να το κάνει μόνο για έξι μήνες. Τους υπόλοιπους έξι μήνες πρέπει να βρει παιδικό σταθμό για μία μόνο ημέρα την εβδομάδα, κάτι που δεν είναι πρακτικό. Επεκτείνουμε αυτή τη δυνατότητα και καθιερώνουμε την τετραήμερη εργασία για όλο τον χρόνο, κατόπιν συμφωνίας. Επιπλέον, διευρύνουμε τα κριτήρια για το επίδομα κυοφορίας και λοχείας, ώστε περισσότερες γυναίκες να μπορούν να το λάβουν. Το επίδομα γονικής άδειας καθίσταται πλέον ακατάσχετο, αφορολόγητο και ανεκχώρητο για πρώτη φορά. Επίσης, προβλέπεται η χορήγηση άδειας μητρότητας και σε ανάδοχες μητέρες».