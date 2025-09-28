Το 2026 οι συντάξεις φέρνουν αλλαγές στην τσέπη των συνταξιούχων, ανάλογα με το αν έχουν ή δεν έχουν προσωπική διαφορά. Το υπουργείο Εργασίας επεξεργάστηκε σενάρια και πίνακες, οι οποίοι καταδεικνύουν τις κλίμακες των αυξήσεων, αλλά και τις διαφορές μεταξύ κατηγοριών συνταξιούχων.

Οι αυξήσεις μεταφράζονται σε άμεσο και ορατό όφελος στην τσέπη για όσους δεν έχουν προσωπική διαφορά, ενώ για όσους διατηρούν ακόμα προσωπική διαφορά, οι αυξήσεις λειτουργούν συμψηφιστικά, μειώνοντας σταδιακά το υπόλοιπο, χωρίς να καταλήγουν πάντα σε καθαρή αύξηση στο καταβαλλόμενο ποσό.

Σε αυτή θα προστεθεί και το επίδομα των 250 ευρώ που θα δοθεί τον Νοέμβριο σε όσους πληρούν τα ηλικιακά και εισοδηματικά κριτήρια.

Συνταξιούχοι χωρίς προσωπική διαφορά

Οι συνταξιούχοι χωρίς προσωπική διαφορά θα δουν άμεσα αύξηση περίπου 3%. Για παράδειγμα, σύνταξη κάτω από 1.000€ ενισχύεται αμέσως, ενώ σύνταξη γύρω στα 1.500€ μπορεί να αυξηθεί 40–50€ μηνιαίως.

Συνταξιούχοι με προσωπική διαφορά

Όσοι έχουν προσωπική διαφορά, οι αυξήσεις συμψηφίζονται πρώτα με το υπόλοιπο της διαφοράς. Αν η αύξηση δεν καλύπτει τη διαφορά, το τελικό ποσό παραμένει ίδιο. Μόνο η υπερβάλλουσα αύξηση προστίθεται στο καταβαλλόμενο ποσό.

Ποιοι θα ωφεληθούν πρώτα

Οι πίνακες του υπουργείου δείχνουν ότι οι πρώτοι ωφελημένοι θα είναι όσοι έχουν χαμηλή ή μηδενική προσωπική διαφορά, ενώ οι υπόλοιποι θα χρειαστεί να περιμένουν περισσότερα χρόνια.

Το υπουργείο Εργασίας τονίζει ότι έτσι επιτυγχάνεται σταδιακή εξίσωση των συντάξεων και άρση αδικιών του παρελθόντος. Παράλληλα, προβλέπονται στοχευμένες κοινωνικές ενισχύσεις για τις χαμηλές συντάξεις.

Η προσωπική διαφορά παραμένει το μεγαλύτερο ακανθώδες ζήτημα, που καθορίζει πόσο γρήγορα οι συνταξιούχοι θα δουν πραγματικές αυξήσεις στις αποδοχές τους.