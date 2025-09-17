Το Υπουργείο Εργασίας έχει δηλώσει ότι εστιάζει στη μείωση των εκκρεμών υποθέσεων, ειδικά στις επικουρικές συντάξεις και στην καταβολή των εκκρεμών εφάπαξ.

Οι αρμόδιοι φορείς εργάζονται για τη μείωση των εκκρεμοτήτων, με τον e-ΕΦΚΑ να έχει ανακοινώσει στο παρελθόν την ολοκλήρωση του «στοκ» των κύριων συντάξεων και τη συνεχιζόμενη προσπάθεια για τις επικουρικές και τα εφάπαξ, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Ληξιπρόθεσμες συντάξεις

Κύριες συντάξεις σε εκκρεμότητα: κάτω από 15.000

κάτω από 15.000 Επικουρικές συντάξεις : περίπου 30.000

: περίπου 30.000 Εφάπαξ: 7.000

7.000 Ιστορικό ρεκόρ: περίπου 1.100.000 κύριες συντάξεις από Ιούλιο 2019

Ρυθμός έκδοσης/μέσος χρόνος απονομής σύνταξης

Μέσος ρυθμός έκδοσης:

→ 2019:500 /μήνα

→ 2021: 7.000–8.000/μήνα

→ 2025: περίπου 20.000/μήνα

Μέσος χρόνος έκδοσης: κάτω από 50 ημέρες

Η εκπρ. Τύπου του ΕΦΚΑ, Κατερίνα Βρύνα μίλησε στην «Κοινωνία Ώρα MEGA» για τις ληξιπρόθεσμες συντάξεις, κύριες και επικουρικές.

«Σκοπός και στόχος είναι να εκδίδουμε όσο πιο γρήγορα να εκδίδουμε τις συντάξεις. Οι ληξιπρόθεσμες έχουν φτάσει κάτω από 15.000 και πρέπει να πω ότι το 2019 μιλούσαμε για ένα εκατομμύριο συντάξεις. Πλέον υπάρχει ο ψηφιακός τρόπος με τον οποίο εκδίδονται. Το 2019 εκδίδονταν 500 συντάξεις τον 9ο μήνα τώρα υπάρχει μία fast track διαδικασία. Σήμερα έχουμε φτάσει να εκδίδονται 20.λ000 συντάξεις τον μήνα. Δεν θα σας πω ότι όλα είναι τέλεια, υπάρχουν και προβλήματα», είπε αρχικά.

«Οι εκκρεμείς συντάξεις στις κύριες είναι 15.000 περίπου, οι επικουρικές 30.000 περίπου. Εάν είναι περισσότερα τα ταμεία υπάρχει καθυστέρηση γιατί πρέπει να διασταυρωθούν τα στοιχεία και να συνυπολογιστούν», συνέχισε η κ. Βρύνα.

Ενίσχυση συνταξιούχων από τα μέτρα της ΔΕΘ

Επίδομα 250€: Από τον Νοέμβριο του 2025, περισσότεροι από 1,1 εκατομμύρια συνταξιούχοι θα λάβουν ένα μόνιμο επίδομα 250€

Προσωπική Διαφορά: 50% η μείωση το 2026 και οριστική κατάργηση της προσωπικής διαφοράς το 2027

Αύξηση Συντάξεων 2026: Σύμφωνα με τις σημερινές μακροοικονομικές προβλέψεις υπολογίζεται περίπου σε 2,35%