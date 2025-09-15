Από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο Κυριάκος Πιερρακάκης απάντησε στις αιχμές της αντιπολίτευσης για τη ΔΕΘ και παρουσίασε το σκεπτικό της κυβέρνησης γύρω από τις φοροελαφρύνσεις, τις συντάξεις και την ακρίβεια. Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, σε συνέντευξή του στο Action 24, βάζει κόκκινη γραμμή στον «13ο» μισθό/σύνταξη επικαλούμενος τους ευρωπαϊκούς κανόνες και τα πραγματικά μεγέθη (κόστος 7,8 δισ.€), ενώ υπενθυμίζει ότι ο δημοσιονομικός χώρος για το 2026 είναι 1,76 δισ.€ «όχι 1,77».

Προτεραιότητες: νέοι 18–30 με δραστική μείωση φόρου, ισχυρά κίνητρα για τρίτεκνους/πολύτεκνους («δύο μισθοί τον χρόνο ανά εργαζόμενο γονέα»), στοχευμένες παρεμβάσεις σε ακριτικά νησιά και έμμεση στήριξη επιχειρήσεων μέσω ενίσχυσης του διαθέσιμου εισοδήματος. Για ακρίβεια και στέγη επιμένει σε συνδυασμό ελέγχων, απλουστεύσεων και ψηφιοποίησης, με νέα μέτρα να ενσωματώνονται σταδιακά «όταν είναι έτοιμα».

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης περιγράφει το κυβερνητικό πακέτο ως ενιαία «φορολογική μεταρρύθμιση για το δημογραφικό και τη μεσαία τάξη». Κεντρική λογική: μείωση άμεσων φόρων ώστε το όφελος να φτάνει «κατευθείαν στην τσέπη», αντί για οριζόντιες μειώσεις ΦΠΑ που, όπως επικαλείται μελέτη της ΤτΕ, μετακυλίονται στον καταναλωτή μόλις κατά ~19%. «Τον Ιανουάριο οι μισθωτοί θα δουν μεγαλύτερα καθαρά στους λογαριασμούς τους», είπε, προσθέτοντας ότι ειδικά μέτρα για ένστολους τρέχουν ήδη από τον Οκτώβριο, ενώ τον Νοέμβριο καταβάλλεται η ενίσχυση των 250€ για το 60% των συνταξιούχων.

Απαντώντας στην κριτική της αντιπολίτευσης, ο Υπουργός υποστήριξε ότι το αίτημα για 13ο μισθό/σύνταξη παραβλέπει τους ευρωπαϊκούς δημοσιονομικούς κανόνες και τα πραγματικά μεγέθη. «13η σύνταξη, 13ος και 14ος μισθός μαζί θα κόστιζαν περί τα 7,8 δισ. ευρώ», τόνισε, σημειώνοντας ότι ακόμη και πρόσθετη δαπάνη 10 εκατ. πάνω από το προβλεπόμενο όριο «πρέπει να πεις από πού θα φορολογήσεις».

Για το 2026 ο διαθέσιμος δημοσιονομικός χώρος ορίστηκε στα 1,76 δισ. ευρώ, «όχι 1,77», όπως χαρακτηριστικά ανέφερε. «Όποιος ζητάει παραπάνω, ουσιαστικά ζητάει νέους φόρους», είπε, κατηγορώντας την αντιπολίτευση ότι «φλερτάρει» με παρεμβάσεις τύπου «πατριωτικής εισφοράς» που στο παρελθόν επιβάρυναν τη μεσαία τάξη.

Σύμφωνα με τον υπ. Οικονομικών, 260.000 νέοι ηλικίας 18-30 ετών επωφελούνται από την δραστική μείωση του φόρου εισοδήματος, ενώ δίνεται ισχυρό δημογραφικό κίνητρο για τις οικογένειες με περισσότερα από τρία παιδιά, με τον κ. Πιερρακάκη να αναφέρει ενδεικτικά πως «για τους πολύτεκνους μιλάμε για δύο μισθούς το χρόνο ανά εργαζόμενο γονέα».

Σημείωσε πως αποτελεί «στοχευμένη στήριξη» τοπικών οικονομιών και αποκατάσταση ασυμμετριών (π.χ. γειτονικά νησιά με διαφορετικούς συντελεστές) η διατήρηση/διεύρυνση μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ σε μικρά ακριτικά νησιά.

Για τις επιχειρήσεις επισήμανε ότι θα υπάρξει έμμεσο όφελος από την ενίσχυση διαθέσιμου εισοδήματος, ενώ υπενθύμισε παλαιότερες μειώσεις (συντ. εταιρικού φόρου από 28% σε 22%, μερίσματα) και «ιστορικά υψηλό» ΠΔΕ.

Για τη μάχη με την ακρίβεια, ο Υπουργός υποστήριξε ότι «όλα δουλεύουν μαζί»: ενίσχυση εισοδημάτων μέσω άμεσων φοροελαφρύνσεων, εντατικοί έλεγχοι και πρόστιμα από τους αρμόδιους μηχανισμούς (Ανάπτυξης, ΔΙΜΕΑ κ.ά.). «Η καλύτερη συνταγή λέγεται ανάπτυξη – και να φτάσει σε κάθε νοικοκυριό», ανέφερε, αποφεύγοντας υποσχέσεις «μαγικών λύσεων».

Αναγνώρισε ότι το στεγαστικό είναι ευρωπαϊκό πρόβλημα με έλλειμμα προσφοράς («λείπουν 220.000 σπίτια» όπως ανέφερε ο δημοσιογράφος), σημειώνοντας ότι:

Προωθούνται παράλληλες παρεμβάσεις (επιστροφή ενός ενοικίου στο 80% των ενοικιαστών, ενδιάμεσος συντελεστής φορολογίας εισοδήματος από ενοίκια).

Θα υπάρξουν πρόσθετες στοχευμένες κινήσεις «όταν είναι ώριμες», με έμφαση σε απλοποιήσεις, μείωση γραφειοκρατίας και ψηφιοποίηση, πέρα από την καθαρή δημοσιονομική δαπάνη.

«Όχι στα “θα”, ναι στα έτοιμα μέτρα»

Ο κ. Πιερρακάκης εξήγησε ότι η κυβέρνηση προτιμά να ανακοινώνει «όταν κάτι είναι έτοιμο», επιμένοντας σε σταθερή πυξίδα: ελάφρυνση της μεσαίας τάξης, δημογραφικά κίνητρα, περιφερειακή στήριξη και ενδυνάμωση των νέων. «Κάθε μήνα θα ενσωματώνονται νέα μέτρα που φτάνουν στο νοικοκυριό», είπε, καλώντας σε υπομονή έως τη σταδιακή αποτύπωσή τους σε μισθούς και συντάξεις.

Ολόκληρη η συνέντευξη του Κ. Πιερρακάκη στο Action 24 και τον Ν. Υποφάντη

ΝΥ: Και πάμε να ξεκινήσουμε τις ειδήσεις; Να μην σας καθυστερούμε. Είναι μια συνέντευξη η οποία θα δώσει μια απάντηση στα όσα λέει και η αντιπολίτευση. Η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης έκλεισε, επί της ουσίας, τον κύκλο της και οικονομικά και πολιτικά. Ξεκινήσαμε με μηνύματα τα οποία στέλνει ο Πρωθυπουργός σε οικονομικό και πολιτικό επίπεδο, ακολουθεί η αντιπολίτευση, σχολιάζει τα όσα είπε ο Πρωθυπουργός.

Σας ψέγει η αντιπολίτευση, και να ξεκινήσουμε κατευθείαν στα βαθιά, ότι δεν δώσατε τον 13ο μισθό και μάλιστα αυτό το οποίο λένε είναι ότι εσείς με την πολιτική την οποία είχατε με τα myData, με τη διασύνδεση των ταμειακών μηχανών, με τα POS, γενικότερα με το νοικοκύρεμα, με το τεκμαρτό στην οικονομία και στα έσοδα, όπως και με τα έσοδα τα οποία έρχονται από τον τουρισμό, από την ανάπτυξη που λέτε κι εσείς, φτάσατε κοντά στο να μαζέψετε, μέχρι τώρα χωρίς να έχει κλείσει η χρονιά, γύρω στα 5 -5,5 δισ. ευρώ. Τόσο; Καλό είναι αυτό. Και δώσατε μόλις 1,7 δισ. ευρώ; Τι απαντάτε;

Κ. ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ: Θα απαντούσα ότι η αντιπολίτευση δεν ψέγει την κυβέρνηση, ψέγει τους ευρωπαϊκούς κανόνες και ότι η αντιπολίτευση, αυτή τη στιγμή, με αυτό που λέει βρίσκεται εκτός ευρωπαϊκών κανόνων. Άρα, είτε δεν τους έχουν διαβάσει, είτε ηθελημένα τους αγνοούν. Πάμε να δούμε γιατί.

Καταρχήν, μπλέκουμε εδώ λίγο το πρωτογενές πλεόνασμα με το καθαρό πλεόνασμα, έτσι; Το πρωτογενές πλεόνασμα είναι 4,8%. Υπάρχει μια εκκρεμότητα, όμως, για να φτάσεις στο καθαρό που λέγεται χρέος. Η Ελλάδα έχει χρέος, και πρέπει να μπορεί να το αποπληρώνει. Και μετά πάμε στο 1,3%.

Οι ευρωπαϊκοί κανόνες, όμως, τι σου λένε; Σου λένε ότι εσύ κάθε χρόνο ξοδεύεις συγκεκριμένα χρήματα. Λοιπόν, αυτό το οποίο εμείς λέμε ποιο είναι; Πόσα ήταν αυτά τα χρήματα για το 2026 ; 1,76 δισεκατομμύρια ευρώ. Όχι 1,77 δισ. ευρώ. Αν πάμε από το 1,76 δισ. ευρώ στο 1,77 δισ. ευρώ πρέπει κάποιος να έρθει και να μας/μου πει από πού θα βρει αυτή τη διαφορά. Και υπάρχει μόνο ένας μηχανισμός που λέγεται «φόροι». Άρα, πρέπει η αντιπολίτευση να έρθει, γιατί δεν έχουν διαφωνήσει με το πακέτο, κύριε Υποφάντη.

ΝΥ: Δεν έδωσες τον 13ο μισθό για τη σύνταξη, 780 είναι, δεν τα βρήκατε;

Κ.ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ: Καταρχήν, δεν είναι τόσα. Εδώ δεν παραβιάζουμε τους ευρωπαϊκούς κανόνες, εδώ παραβιάζουμε τα μαθηματικά. Είναι πολύ συγκεκριμένα τα νούμερα.

ΝΥ: Βγάζει έξω τις ασφαλιστικές εισφορές γιατί από κράτος μπαίνουν, σε κράτος βγαίνουν. Εντάξει, ναι…

Κ.ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ: Ξέρετε αυτό είναι κάτι που κάνουμε με τις δίαιτες… Αλλά έχει αποδειχθεί ότι δεν πολύ δουλεύει. Είναι εκτός ευρωπαϊκών κανόνων. Αυτό το οποίο ισχύει ποιο είναι; 13η σύνταξη, 13ος μισθός και ο 14ος, όλα μαζί -εάν ήταν- είναι 7,8 δισ. ευρώ. 13ος και 14ος μισθός είναι κάπου 2,8 δισ. ευρώ. Μόνο ένα διαιρέστε στο μισό. Οτιδήποτε άλλο, πολύ απλά, αν δεν εμπιστεύονται το τι τους λέμε εμείς, μπορούν να ρωτήσουν το chat gpt να τους απαντήσει ποιο είναι το ποσό.

Από εκεί και πέρα αυτό που θα σας έλεγα ποιο είναι; Ένα ευρώ παραπάνω εάν πάμε, με βάση το τι ισχύει. Φορολογείς. Λοιπόν, να μας πουν από που θα φορολογήσουν.

Εγώ άκουσα, στη Θεσσαλονίκη, τον κύριο Τσίπρα, είπε κάτι το οποίο δεν ήταν και πολύ συγκεκριμένο, ήταν λίγο φλου. Είπε, Θα βάλουμε πατριωτική εισφορά. Μάλιστα. Την τελευταία φορά που αυτό συνέβη, δεν το προσδιόρισε, γιατί, γενικώς, την τελευταία φορά που αυτό συνέβη, ξέρει ο κόσμος που μας βλέπει, υπερφορολογήθηκε η μεσαία τάξη. Αυτό δεν συνέβη πρακτικά; Εμείς έχουμε αφαιρέσει από το 2019, βγάλαμε την Παρασκευή ένα Δελτίο Τύπου, 83 φόρους και εισφορές. Η αντιπολίτευση άρα τι μας λέει; Δεν θέλει να αφαιρέσει, θέλει να προσθέσει.

Θα πρέπει, όμως, για να ξέρει καλά ο κόσμος και πριν ψηφίσει, να ξέρει ποιοι θα φορολογηθούν και πόσο. Θα υπερφορολογηθεί ξανά η μεσαία τάξη;

ΑΚ: Σας λέει όμως η αντιπολίτευση, γιατί δεν μειώνετε και το ΦΠΑ στα τρόφιμα. Στα ακριτικά νησιά, γιατί μειώσατε τον ΦΠΑ και δεν μπορείτε να τον μειώσετε παντού, συνολικά, καθολικά;

Κ.ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ: Απάντησα για το 1,76 δισεκατομμύριο ότι είναι αυτό. Άρα, αν υποθέσουμε ότι η αντιπολίτευση από κάπου φορολογεί και βρίσκει τα χρήματα, η μεσαία τάξη όπως λέω γιατί αυτούς θα φορολογήσει στην πραγματικότητα αν αποφάσιζε να το κάνει.

Έστω ότι έχεις ένα δίλημμα για ένα οποιοδήποτε ποσό, εγώ λέω ότι είναι αυτό που προβλέπεται από τους ευρωπαϊκούς κανόνες. Το δίλημμα που έχεις είναι: θα τα δώσω απευθείας στον κόσμο ή θα τα διαμεσολαβήσω μέσα από τις επιχειρήσεις.

Αυτή είναι η διαφορά της μείωσης της άμεσης φορολογίας και της μείωσης του ΦΠΑ. Για να πω, καταρχήν απλά, πριν σας απαντήσω τι είναι η μείωση της άμεσης φορολογίας: Ιδιωτικοί υπάλληλοι, δημόσιοι υπάλληλοι, ελεύθεροι επαγγελματίες, αγρότες, συνταξιούχοι, τον Ιανουάριο, ειδικά οι μισθωτοί, θα βλέπουν στο λογαριασμό τους περισσότερα χρήματα. Θα τους φανούν δηλαδή στους μισθωτούς του Δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα, σαν αυξήσεις αυτό το οποίο θα δοθεί. Ρωτώ λοιπόν τον κόσμο τι προτιμάει; Τα χρήματα να φτάσουν απευθείας στους ίδιους; Ή να διαμεσολαβηθούν. Γιατί λέω να διαμεσολαβηθούν; Γιατί εδώ, στο γραφείο μου, υπάρχει μια μελέτη της Τράπεζας Ελλάδος η οποία λέει: Μειώνεις το ΦΠΑ ένα ευρώ, πόσο φτάνει στον κόσμο; 19%.

ΝΥ: Μόνο;

Κ.ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ: Μόνο. Τα νησιά που με ρωτάτε τώρα, που είναι μια απόκλιση από τον κανόνα που περιέγραψα, έχουν την εξής ποιοτική διαφορά.

– Πρώτον, ίσχυε ήδη σε πέντε νησιά. πχ στη Λέσβο υπήρχε χαμηλός ΦΠΑ. Στη Χίο υπήρχε χαμηλός ΦΠΑ. Δεν υπήρχε στα Ψαρά που ήταν δίπλα. Αυτό δημιούργησε κάποιες ασυμμετρίες, για να το πω απλά, κάποιες αδικίες. Και εκεί οι επιχειρήσεις συντριπτικά ανήκουν στους ντόπιους, Άρα, ξέρουμε ότι πάμε και στηρίζουμε στοχευμένα τα μικρά νησιά μας, τους ακρίτες μας, αυτούς που κρατάνε την χώρα όρθια στα σύνορα.

ΝΥ: Λοιπόν, σας βάζω άλλη εξίσωση. Πάλι η αντιπολίτευση έρχεται και πρωτοστατεί με αυτό το επιχείρημα. Ακρίβεια. Ποιος έχει πει η Ελλάδα δεν είναι μπανανία να κάνουν ό,τι θέλουν; Ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός. Και πραγματικά, για όσους μας βλέπουν τώρα, έχει επιβάλει πρόστιμα αυτή η κυβέρνηση σε όλες τις μεγάλες πολυεθνικές. Όμως, αν θα δείτε τους ισολογισμούς και των πολυεθνικών και των υπεραγορών, θα δείτε υπερκέρδη. Πραγματικά υπερκέρδη βάσει των Ελλήνων. Δεν αντιμετωπίζεται η ακρίβεια. Δεν σας άκουσα να λέτε ούτε εσείς , ούτε ο Πρωθυπουργός για να μπορέσετε να σπάσετε τα καρτέλ στην αγορά.

Κ.ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ: Υπήρχε ένα αφήγημα, ένα συμπαγές μέτρο, στο οποίο κωδικοποιήθηκαν όλα τα υπόλοιπα, που ήταν η φορολογική μεταρρύθμιση για τη μεσαία τάξη και για το δημογραφικό. Γιατί το αναφέρω αυτό. Γιατί η ενίσχυση του εισοδήματος, γιατί, όπως σας είπα, η μείωση της άμεσης φορολογίας είναι η ενίσχυση του εισοδήματος, στην πραγματικότητα, είναι ένα έμμεσο μέτρο να στηρίξουμε κάθε νοικοκυριό σε σχέση με την ακρίβεια. Από εκεί και πέρα, το Υπουργείο Ανάπτυξης, οι ελεγκτικοί Μηχανισμοί του κράτους, η ενίσχυση των αρχών αυτών, είναι επίσης κομμάτι αυτής της εξίσωσης, όπως και αυτό το οποίο περιγράψατε με τα πρόστιμα. Όλα μαζί δουλεύουν.

Η καλύτερη συνταγή από όλες λέγεται ανάπτυξη. Και πρέπει να προσπαθήσουμε να τονώσουμε αυτόν τον ρυθμό, να αυξήσουμε τον ρυθμό ανάπτυξης, και προσθέτω, και να φτάσει σε κάθε νοικοκυριό.

ΝΥ: Οι οικονομολόγοι, οι σύγχρονοι, λένε ότι όταν έχεις υψηλές τιμές μπορείς να πάρεις και περισσότερους φόρους…

Κ.ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ: Εμείς, αυτή τη στιγμή, αφαιρούμε φόρους. 83 τους έχουμε αφαιρέσει κάποιοι από τους 83 είναι και έμμεσοι φόροι. Αλλά, ξαναλέω, στο δίλημμα, όχι μόνο εγώ, εγώ, εσείς, ο κόσμος που μας βλέπει, αν έχεις κάποια χρήματα σαν δημοσιονομικό χώρο , εάν βάλουμε στον κόσμο το δίλημμα «Θες να το πάρεις εσύ στα χέρια σου ή θες να το πάρει μια εταιρία, και να δούμε αν θα φτάσει και πως θα φτάσει σε εσένα». Ο κόσμος θα διαλέξει συντριπτικά το πρώτο. Και νομίζω ότι καταλαβαίνουμε ότι και γι’ αυτό το κάνουμε.

ΑΚ: Πάντως, Υπουργέ, τα νοικοκυριά δυσκολεύονται, οι πολίτες φαίνεται πως τα μέτρα που ανακοινώθηκαν στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης τα αντιμετωπίζουν με καχυποψία. Αυτό, τουλάχιστον, φαίνεται στις πρώτες δημοσκοπήσεις. Αυτό φάνηκε και στην δημοσκόπηση που είχαμε εμείς στο Action24 της OpinionPoll. Είτε λένε «δεν τα έχουμε δει ακόμα», είτε κάποιοι άλλοι λένε «δεν θα φτάσουν στη τσέπη μας, γιατί και όταν έρθουν στη τσέπη μας από 1η Ιανουαρίου, θα φύγουν κατευθείαν στο σούπερ μάρκετ».

Κ.ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ: Να πω καταρχήν ότι όντως δεν τα έχουν δει ακόμα. Θα τα δουν στους λογαριασμούς τους. Θα τα δουν από τον Ιανουάριο σε ό,τι αφορά τη μείωση, όπως σας είπα των έμμεσων φόρων, θα το δουν ως αύξηση μισθού τους. Σε ό,τι αφορά τους ένστολους οι αλλαγές θα γίνουν από αυτόν τον Οκτώβριο, οι αυξήσεις, όσους αφορούν. Άρα, τον Νοέμβριο θα έχουμε, επίσης, την αύξηση των 250 ευρώ για το 60% των συνταξιούχων.

Κάθε μήνα, δηλαδή, θα ενσωματώνονται νέα μέτρα, τα οποία θα φτάσουν σε κάθε νοικοκυριό. Αλλά μόνος μου σας λέω, κανένας από εμάς δεν είναι τόσο αφελής ώστε να βγει και να πει στον κόσμο: «Λύσαμε όλα τα προβλήματα». Σε καμία των περιπτώσεων. Υπάρχουν πολίτες που πρέπει να στηριχθούν, προβλήματα που πρέπει να λυθούν, στοιχήματα που πρέπει να κερδηθούν. Το δίλημμα το οποίο έχουμε εμείς και που έχει ο κόσμος ποιο είναι; Πώς το κάνεις αυτό. Υπάρχει κάποιο μαγικό ραβδί που μπορεί να λύσει όλα τα προβλήματα της χώρας σε ένα βράδυ;

Όσοι πολιτικοί ήρθαν και υποσχέθηκαν στον κόσμο ότι θα λυθούν όλα τα οικογενειακά προβλήματα, όλα τα προβλήματα των προϋπολογισμών του κάθε σπιτιού με κάποια μαγική ενέργεια, πώς ήταν η φράση; «Με ένα νόμο και ένα άρθρο». Ο ένας νόμος και ένα άρθρο οδηγούν σε μνημόνια. Ο κόσμος ξέρει και το καταλαβαίνει και εμπειρικά, είτε μιλάμε για μια χώρα, είτε μιλάμε για μια εταιρεία, είτε μιλάμε για μια οικογένεια, το χτίζεις όροφο-όροφο, βήμα-βήμα, χρόνο-χρόνο. Οι δυσκολίες είναι πολλές.

Νομίζω, όμως, ότι, κυρία Καϋμένου, σε αυτό που ρωτάτε, το πακέτο αυτό όσο θα το εξηγούμε περισσότερο στον κόσμο, σκεφτείτε τον νέο που του αφαιρέσαμε το φόρο μέχρι 25 ετών και μέχρι 30 ετών το μειώσαμε πάρα πολύ, είναι 260.000 νέοι πάνω από τα 10.000 ευρώ που τους αφορά το συγκεκριμένο μέτρο. Σκεφτείτε τον τρίτεκνο και τον πολύτεκνο. Γιατί για τους πολυτέκνους μιλάμε για δύο μισθούς το χρόνο για κάθε άτομο στο ζευγάρι. Δηλαδή, για μια οικογένεια, τέσσερις μισθούς θα γυρίσουν πίσω. Δεν είναι δίκαιο να αλλάξεις το φορολογικό σύστημα με βάση το πόσα παιδιά έχεις. Δεν το ακούγαμε χρόνια. Δεν άκουγα σε εκπομπές, όπως η δική σας, ότι τα παιδιά στην Ελλάδα είναι περίπου τεκμήριο; Αυτό δεν έπρεπε να αλλάξει; Άλλαξε, λοιπόν. Και ο κόσμος θα το δει να αλλάζει από την Πρωτοχρονιά. Το φορολογικό σύστημα στην Ελλάδα μεταρρυθμίζεται με τον αντίστοιχο τρόπο που συμβαίνει σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

ΝΥ: Χαίρομαι πάρα πολύ που μας βλέπετε. Αυτό είναι το πιο σημαντικό μέτρο, ποιο είναι το ποιο σοβαρό μέτρο που πήρατε σε αυτή την μεταρρύθμιση.

Κ.ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ: Εγώ θα έλεγα ότι το πιο σημαντικό είναι το ότι όλα τα μέτρα είναι ένα πράγμα. Δηλαδή, εάν το καλοσκεφτούμε, έχει πτυχές αλλά για αυτό και είχαμε και έναν τίτλο στη συνέντευξη Τύπου «Φορολογική μεταρρύθμιση για το δημογραφικό και τη μεσαία τάξη». Επίσης, κριτική που κάνατε τα προηγούμενα χρόνια. Ακούμε, όχι μόνο για εμάς, για κάθε κυβέρνηση σε κάθε ΔΕΘ, δεν ακούγατε «διάσπαρτα μέτρα», «λίγο εδώ, λίγο εκεί, λίγο κάτι άλλο». Που δεν είχαν μια συνεκτική ενιαία λογική. Το άκουσε, λοιπόν, ο Πρωθυπουργός αυτό, το είχα ακούσει κι εγώ και αποφασίσαμε φέτος να κάνουμε κάτι άλλο. Να πούμε: «Έχουμε ένα εθνικό θέμα που λέγεται δημογραφικό». Δείτε τις γεννήσεις σε σχέση με το 2008, είμαστε κάτω από 70.000 γεννήσεις το χρόνο αυτή τη στιγμή. Άρα, τι πρέπει να κάνεις κατά ελάχιστον, θα λύσεις το δημογραφικό με μία φορολογική μεταρρύθμιση; Όχι. Τουλάχιστον όμως οφείλει το σύστημα φορολογίας να αναγνωρίσει το πρόβλημα, να αφαιρέσει βάρη από τις οικογένειες, να στηρίξει τους νέους, να στηρίξει την περιφέρεια, να στηρίξει τα νησιά. Όλα αυτά συναπαρτίζουν την μεταρρύθμιση.

Άρα, εγώ για να σας απαντήσω, το μήνυμα είναι ένα και είναι αυτό. Τώρα, εάν με ρωτάτε σε προσωπικό επίπεδο τι κρατάω περισσότερο και τι διαλέγω. Σίγουρα για τους νέους: Η αφαίρεση βαρών σε ένα νέο παιδί που ξεκινάει τη ζωή του, δεν είναι σημαντικό; Σίγουρα για τους πολύτεκνους: Υπάρχουν οικογένειες, πήγα στον αγιασμό σε ένα σχολείο και γνώρισα έναν δάσκαλο που είναι πατέρας έξι παιδιών. Σκεφτείτε, λοιπόν, η οικογένεια αυτή, ο άνθρωπος αυτός, τι ανάγκη στήριξης είχε από το κράτος τόσα χρόνια και δεν την λάμβανε ουσιαστικά. Τώρα θα ξεκινήσει να την λαμβάνει.

ΑΚ: Τελειώσαμε εδώ με τα μέτρα; Ή να περιμένουμε κάτι ακόμα; Είτε τον Δεκέμβριο στον προϋπολογισμό, είτε το 2026, αρχές του 2026, άνοιξη του 2026 που έχουμε και την επικύρωση του προϋπολογισμού από την Ε.Ε. το 2024. Να περιμένουμε κάτι ακόμα είτε λίγο πιο στοχευμένα μέτρα ίσως για τις επιχειρήσεις;

Κ.ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ: Δεν μας αρέσει, ξέρετε, πάρα πολύ να λέμε «θα». Είναι και ένα από τα στοιχεία αυτής της κυβέρνησης που τη διαφοροποιεί και θα την διαφοροποιήσει και στα ιστορικά βιβλία. Μας αρέσει πολύ περισσότερο η λέξη «να». Δηλαδή, να κάνουμε συγκεκριμένες ενέργειες και να λέμε «είναι έτοιμο, ιδού». Και προσωπικά, θα σας έλεγα, μου αρέσει πολύ περισσότερο.

Δεύτερον, τα μέτρα δεν είναι μόνο δαπάνες. Τώρα είμαι Υπουργός Οικονομικών, βέβαια, οπότε τα μέτρα κυρίαρχα οφείλουν να είναι δαπάνες. Δεν είναι, όμως, μόνο δαπάνες. Είναι ρυθμίσεις, είναι γραφειοκρατίες που ταλαιπωρούν τους πολίτες, είναι πράγματα που μπορούν να σου απελευθερώσουν μεγάλη αξία για την κοινωνία, μεγάλη ανάπτυξη.

Άρα, εγώ θα σας έλεγα, μέτρα με τον τρόπο που τα περιγράφω:

Απλουστεύσεις διαδικασιών,

μείωση γραφειοκρατίας,

ψηφιοποίηση

Θα τα δείτε να συμβαίνουν εβδομάδα με την εβδομάδα, μήνα με το μήνα. Στο δημοσιονομικό κομμάτι, όταν και αν υπάρξει πρόσθετος φόρος, φυσικά και θα γυρίσει πίσω στην κοινωνία, αλλά κύρια Καϋμένου, αυτό δεν θα γίνει έτσι αυθαίρετα. Θα γίνει στοχευμένα, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης αλλαγής, όπως κάναμε και τώρα στη ΔΕΘ.

ΑΚ: Στοχευμένα σε επιχειρήσεις, θα επιμείνω εγώ.

Κ.ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ: Μα έχουμε στηρίξει πάρα πολύ, επειδή αναφέρετε τις επιχειρήσεις. Θέλετε να δούμε, επειδή δεν μιλάμε μόνο για μια ΔΕΘ…

ΝΥ: Δεν είπατε τίποτα για τις επιχειρήσεις

Κ.ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ: Τη μείωση του φόρου από το 28% στο 22%, τη μείωση των μερισμάτων, το μεγαλύτερο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων στην ιστορία. Την Τρίτη του Πάσχα, μόλις, δεν ανακοινώσαμε πέρα από την επιστροφή του ενός ενοικίου και πέρα από τη στήριξη των συνταξιούχων και την αύξηση στο πρόγραμμα των δημοσίων επενδύσεων; Γιατί το λέω αυτό; Αν η κριτική είναι τα προηγούμενα χρόνια «μα δεν μπορείτε να λέτε τα πάντα για όλα στη ΔΕΘ». Τώρα που είπαμε «είμαστε στοχευμένοι σε ένα εθνικό πρόβλημα», θα έχουμε την ανάποδη κριτική «Γιατί ήμασταν στοχευμένοι».

ΝΥ: Δεν ακούσαμε, λέει κάποιος, το ζύγισαν. Δεν έχουν φοροελάφρυνση οι επιχειρήσεις. … τους εργαζόμενους, έχουμε ρίξει ανεργία.

Κ.ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ: Εγώ, κύριε Υποφάντη, θα ισχυριστώ ότι από τα μέτρα κερδίζουν οι επιχειρήσεις. Κερδίζουν οι επιχειρήσεις, κατ’ αρχήν, με τη μείωση του ΦΠΑ στα νησιά, κερδίζουν οι επιχειρήσεις με τη στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών, εμμέσως και οι ίδιες.

Κερδίζουμε όλοι ταυτοχρόνως.

ΝΥ: Λοιπόν, τελευταία ερώτηση για ένα πολύ σημαντικό θέμα, το οποίο βλέπουμε και το στεγαστικό. Εκεί ο Πρωθυπουργός άφησε ανοιχτό να έχουμε κάποια παρέμβαση τους επόμενους μήνες, όταν είστε έτοιμοι. Τι να περιμένουμε; Λείπουν από την αγορά 220.000 σπίτια. Υπάρχει ανισορροπία, το βλέπουμε.

ΑΚ: Και τα προγράμματα δεν έχουν πάει καλά.

Κ.ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ: Τα προγράμματα απορροφούνται. Τα προγράμματα από μόνα τους δεν φτάνουν. Αυτό σας το πω και εγώ. Αλλά δείτε τι άλλο κάνουμε, ταυτοχρόνως, την Τρίτη του Πάσχα ανακοινώσαμε ένα ενοίκιο πίσω που θα γυρίσει στο 80% των ενοικιαστών. Δεύτερον, στη ΔΕΘ, τώρα ανακοινώθηκε ένα μέτρο που για μια πολύ συγκεκριμένη κλίμακα δημιουργήσαμε ενδιάμεσο συντελεστή φορολογίας στα ενοίκια. Πολλά μέτρα έχουμε εφαρμόσει, θα δείτε να εφαρμόζουμε και άλλα. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο το συναντάει κανείς συνολικά στην Ευρώπη, το στεγαστικό. Το συζητάμε με τους συναδέλφους μου στο ECOFIN, στο Eurogroup. Προσπαθούμε ο ένας να πάρει καλές πρακτικές από τον άλλον. Ξέρουμε ότι πρέπει να στηρίξουμε ακόμη περισσότερους, ακόμα ισχυρότερα. Θα δείτε λοιπόν και άλλες ενέργειες στο άμεσο μέλλον.

ΑΚ: Θα περιμένουμε, λοιπόν, νέες παρεμβάσεις για το στεγαστικό, ένα πρόβλημα που μας καίει, δυστυχώς, όλους.

ΝΥ: Και τους νέους, και τους παλιούς.

Κ.ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ: Και θα σας πω ότι είναι κομμάτι και αυτό της εξίσωσης για αυτό και μπήκε στα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός του δημογραφικού προβλήματος και τη στήριξη της οικογένειας. Γιατί Δημογραφικό, επειδή είχαν κυκλοφορήσει πολλά τις εβδομάδες πριν από τη ΔΕΘ, δεν είναι μόνο οι γεννήσεις, είναι και η Περιφέρεια, είναι και οι νέοι, είναι και η στέγη. Όλα αυτά συναπαρτίζουν την εξίσωση.

ΝΥ: Λοιπόν, να κλείσουμε με μια ερώτηση λίγο πιο γενική. Την προηγούμενη εβδομάδα το Αction24 ολοκλήρωσε την πρώτη έρευνα κοινής γνώμης, δημοσκόπηση. Αυτό το οποίο βγαίνει είναι ότι ναι μεν ο κόσμος ανταποκρίθηκε θετικά, υπήρχε μία αύξηση στο ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας αλλά αυτό που λένε οι περισσότεροι πολίτες «… δεν μας έχεις δώσει ακόμη τα χρήματα στην τσέπη να τα δούμε ζεστά». Πιστεύετε ότι όταν θα γίνουν αυτά θα πάει ακόμα καλύτερα; Θα βοηθήσει περισσότερο τη Νέα Δημοκρατία να πατήσει παραπάνω;

Κ.ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ: Η απάντηση είναι ναι. Όχι μόνο επειδή ο κόσμος θα δει αυτά τα μέτρα με πολύ στοχευμένο τρόπο. Γιατί είναι πολύ καλά και κοστολογημένα και στοχευμένα και προτεραιοποιημένα. Αλλά κυρίως επειδή είναι κομμάτι μιας εξίσωσης που δείχνει ότι ξέρουμε ποιος είναι ο Βορράς στην πυξίδα μας και πού θέλουμε να πάμε τη χώρα.

