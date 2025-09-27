Διεθνής Οικονομία

Ο Έλον Μασκ, ο άνθρωπος πίσω από την Tesla, τη SpaceX και πλέον ιδιοκτήτης της πλατφόρμας Χ, προειδοποιεί ότι η ανθρωπότητα βρίσκεται μπροστά σε μια νέα μεγάλη απειλή: την επερχόμενη ενεργειακή κρίση. Σύμφωνα με τον ίδιο, η ταυτόχρονη ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης (ΑΙ) και των ηλεκτρικών οχημάτων δημιουργεί μια εκρηκτική ζήτηση σε ηλεκτρική ενέργεια και μετασχηματιστές τάσης, την οποία οι υφιστάμενες υποδομές δεν θα μπορέσουν να καλύψουν. «Το επόμενο μεγάλο σοκ θα […]