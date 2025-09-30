Οι συνταξιούχοι μετρούν αντίστροφα για την πληρωμή των συντάξεων Νοεμβρίου 2025, καθώς κύριες και επικουρικές καταβάλλονται ταυτόχρονα σύμφωνα με τον κανόνα διαχωρισμού μεταξύ Μισθωτών και Μη Μισθωτών.

Οι ημερομηνίες πληρωμής για τους συνταξιούχους όλων των Ταμείων των συντάξεων Νοεμβρίου 2025 είναι οι εξής:

Συνταξιούχοι από 1.1.2017 και έπειτα (νόμος 4387/2016)

Οι συντάξεις (κύριες και επικουρικές) ΟΠΣ – ΕΦΚΑ Νοεμβρίου 2025 για όλους όσους είναι νέοι συνταξιούχοι (Μισθωτοί και μη Μισθωτοί) από 1.1.2017 και έπειτα (νόμος 4387/2016) θα καταβληθούν την Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025

Συντάξεις ΙΚΑ

Το ΙΚΑ θα καταβάλει τις συντάξεις Νοεμβρίου 2025, την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025

Συντάξεις ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ (μη Μισθωτών)

Ο ΟΑΕΕ θα καταβάλει τις συντάξεις Νοεμβρίου 2025, την Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025

Ο ΟΓΑ θα καταβάλει τις συντάξεις Νοεμβρίου 2025, την Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025

Το ΕΤΑΑ (μη Μισθωτών) θα καταβάλει τις συντάξεις Νοεμβρίου 2025, την Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025

Συντάξεις ΝΑΤ

Το ΝΑΤ θα καταβάλει τις συντάξεις Νοεμβρίου 2025, την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025

Συντάξεις Δημοσίου

Το Δημόσιο θα καταβάλει τις συντάξεις Νοεμβρίου 2025, την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025

(Τα υπόλοιπα ταμεία του ΕΦΚΑ (Μισθωτών) θα καταβάλουν τις συντάξεις Νοεμβρίου 2025 όπως το Δημόσιο)

(Οι προσωρινές συντάξεις Ενόπλων Δυνάμεων, Σωμάτων Ασφαλείας και Πυροσβεστικού Σώματος του Νοεμβρίου 2025 θα καταβληθούν όπως στο Δημόσιο)

Υπενθυμίζεται ότι τα ποσά των συντάξεων εμφανίζονται στα ΑΤΜ και είναι διαθέσιμα προς ανάληψη την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της ημερομηνίας πληρωμής τις απογευματινές έως βραδινές ώρες (συνήθως από 18.00 έως 21.00 ανάλογα με την τράπεζα).