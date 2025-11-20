Ο Λιονέλ Μέσι δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα συναισθήματά του όταν αναφέρθηκε στην ομάδα που σημάδεψε τη ζωή και την καριέρα του, την Μπαρτσελόνα. Ο Αργεντινός θρύλος τιμήθηκε από την πόλη που τον υποδέχθηκε ως παιδί 12 ετών, με μια διάκριση που δεν αφορά τίτλους ή γκολ, αλλά την ξεχωριστή σχέση που δημιούργησε με τον κόσμο και τη συλλογική μνήμη του συλλόγου.

«Ζήσαμε μαζί άπειρες στιγμές, όμορφες αλλά και δύσκολες, κάτι φυσιολογικό σε μια τόσο μεγάλη πορεία. Η Μπαρτσελόνα είναι το σπίτι μου, ο τόπος μου, οι άνθρωποί μου. Θα ήθελα να είχα παίξει εκεί ολόκληρη την καριέρα μου», είπε ο Μέσι, θυμούμενος πικρά την αποχώρησή του όταν η διοίκηση του Λαπόρτα δεν ανανέωσε το συμβόλαιό του. «Παρόλο που η εξέλιξη δεν ήταν αυτή που ήθελα, όσα ζήσαμε θα μείνουν για πάντα μέσα μου. Έχω καιρό να επιστρέψω στη Βαρκελώνη και στο γήπεδο. Έφυγα σε μια περίεργη χρονιά, χωρίς φιλάθλους, λόγω της πανδημίας. Οι αναμνήσεις όμως είναι αμέτρητες και πανέμορφες. Ευχαριστώ όλους τους ανθρώπους της Μπαρτσελόνα. Η αγάπη μου για αυτούς είναι ιδιαίτερη», πρόσθεσε κατά τη βράβευσή του από τη «Sport».

🚨 Leo Messi: “I wanted to end my entire career at Barcelona without having to go to another club. Unfortunately, things turned out differently”. “It remains my club, my family, my home”, told Sport. pic.twitter.com/G1OyGXOsp0 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 19, 2025

Ο σπουδαίος Αργεντινός ξεκαθάρισε επίσης τις προθέσεις του για το μέλλον: «Φυσικά θα επιστρέψω. Θα είμαι στο γήπεδο ως οπαδός, δίπλα στην ομάδα και στον σύλλογο. Θα μείνω εδώ για λίγα χρόνια ακόμη, αλλά η επιστροφή στη Βαρκελώνη είναι δεδομένη. Μας λείπει πολύ είναι ο τόπος μας, το σπίτι μας».

🚨 BREAKING 🚨 Lionel Messi wins the award for the most beloved player in FC Barcelona history, awarded by the newspaper SPORT.pic.twitter.com/PMKe7ZlUam — Inter Miami News Hub (@Intermiamicfhub) November 19, 2025

Η συνάντηση αυτή άνοιξε έναν νέο κύκλο αγάπης ανάμεσα στον Μέσι και την Μπαρτσελόνα. Ακολούθησε η απροειδοποίητη επίσκεψή του στο Καμπ Νόου μέσα στη νύχτα, χωρίς κανέναν άνθρωπο του συλλόγου, παρά μόνο δύο φίλους του. Λίγο αργότερα, ο ίδιος έδωσε φωνή σε όλα εκείνα τα βαθιά συναισθήματα που τον συνδέουν για πάντα με την ομάδα της καρδιάς του.