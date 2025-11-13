Μια καθηγήτρια μαθηματικών στο Μπουένος Άιρες έχει καταφέρει να γίνει viral, όχι με τις παραδοσιακές μεθόδους διδασκαλίας, αλλά με έναν πολύ… ποδοσφαιρικό τρόπο. Η Καμίλα Μπραμπίγα αποφάσισε να βαθμολογεί τα γραπτά των μαθητών της χρησιμοποιώντας φωτογραφίες του Λιονέλ Μέσι!

Ο Μέσι εμφανίζεται χαμογελαστός στα τεστ που οι μαθητές γράφουν καλά και απογοητευμένος ή με γκριμάτσα όταν το αποτέλεσμα δεν είναι το επιθυμητό. Η καθηγήτρια, μεγάλη θαυμάστρια του αστέρα της Ίντερ Μαϊάμι, λέει ότι η ιδέα της δεν είναι μόνο διασκεδαστική αλλά και παρακινητική: οι μαθητές ανυπομονούν να δουν την αντίδραση του Μέσι στο δικό τους τεστ.

Η πρωτότυπη μέθοδος της Μπραμπίγα έχει ήδη γίνει viral στο Μπουένος Άιρες και στα social media, αποδεικνύοντας ότι η εκπαίδευση μπορεί να συνδυαστεί με πάθος για τον αθλητισμό με τρόπο έξυπνο και δημιουργικό.