Κατά τη διάρκεια της media day του Ολυμπιακού, ο Γιώργος Μπαρτζώκας απάντησε στην κριτική που έχει προκύψει γύρω από την ομάδα και τον Σάσα Βεζένκοφ, αλλά και για το ενδεχόμενο απόκτησης γκαρντ. Ο Έλληνας τεχνικός τόνισε με σαφήνεια: «Το θέμα είναι από ποιον δέχεται κριτική. Έχουν γίνει, μου είπαν οι συνεργάτες μου, εκπομπές στο YouTube για το τι έπρεπε να κάνουμε στην τελευταία επίθεση. Αν νομίζουν αυτοί που κάνουν εκπομπές ότι ξέρουν καλύτερα την ομάδα, είναι σεβαστό. Απλά να μας πουν αυτοί που το έχουν κάνει αυτό».

Σχετικά με την ενίσχυση του ρόστερ, ο Μπαρτζώκας ξεκαθάρισε: «Δεν έχω την πολυτέλεια να σας πω ότι ψάχνουμε παίκτη με ξεκάθαρα χαρακτηριστικά. Πρέπει να καταλάβουμε όλοι πως ψάχνουμε έναν καλό παίκτη. Μακάρι να έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά από τους άλλους παίκτες. Αν δεν ξέρει το επίπεδο, θα περάσει διάστημα μέχρι να το μάθει. Αν ήταν στο χέρι μου, θα είχα πάρει τώρα. Έχω κάνει διαφορετικές προτάσεις, οι οποίες δεν έγιναν, για διαφορετικούς λόγους δεν ήταν εφικτές».

Ο προπονητής των Πειραιωτών αναφέρθηκε επίσης στον τρόπο που η ομάδα πρέπει να προσεγγίσει τις αναμετρήσεις: «Δεν πρέπει να παρασυρθούμε στο ρυθμό. Μιλάμε για την καλύτερη επίθεση. Είναι ενδεικτικό του πώς παίζει η ομάδα. Είναι η πρώτη ομάδα από σκορ στο pick n roll. Πρέπει να έχεις υπομονή στην επίθεση, να πας στα ριμπάουντ. Εμείς στα τελευταία ματς κάναμε αρκετά λάθη και πρέπει να προστατέψουμε την μπάλα. Πρέπει να εκτελέσεις καλά στην επίθεση, γιατί θα φύγουν στο ανοιχτό γήπεδο».

Στη συνέχεια, ο προπονητής των Πειραιωτών αναφέρθηκε στα προβλήματα τραυματισμών που έχει η ομάδα του. «Εκτός ο ΜακΚίσικ με πρόβλημα στον προσαγωγό, ο Γουόρντ θα δοκιμάσει σήμερα έχει ενόχληση και είναι αμφίβολος. Ο Νιλικίνα είναι μέσα», τόνισε ο τεχνικός.