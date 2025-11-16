Ο Ολυμπιακός άφησε πίσω του την εμφάνιση στο Μιλάνο και πέρασε άνετα από την Πάτρα, επικρατώντας 88-64 του Προμηθέα για την 7η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Οι «ερυθρόλευκοι» κυριάρχησαν από το πρώτο λεπτό και παρέμειναν αήττητοι στο πρωτάθλημα.

Ο Κώστας Παπανικολάου έδωσε ενέργεια στην άμυνα και ώθηση στη δημιουργία, μοιράζοντας 7 ασίστ και κλέβοντας 2 μπάλες. Ο Ολυμπιακός βρήκε ρυθμό στο παρκέ, ξέφυγε νωρίς και επέβαλε τον ρυθμό του στις δύο πλευρές. Οι Ντόρσεϊ, Πίτερς, Λι και Βεζένκοβ ανέλαβαν δράση στο σκοράρισμα.

Ο Σάσα Βεζένκοβ ολοκλήρωσε το ματς με 18 πόντους και 6 ριμπάουντ, όντας ο πρώτος σκόρερ των Πειραιωτών. Ο Προμηθέας είχε περιορισμένες λύσεις και ο Λημνιάτης μοίρασε χρόνο συμμετοχής στα νεαρά παιδιά.

Η εξέλιξη του αγώνα

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας ξεκίνησε με τους Γουόκαπ, Ντόρσεϊ, Φουρνιέ, Βεζένκοβ και Μιλουτίνοβ, δίνοντας το σύνθημα σοβαρότητας από νωρίς. Ο Βεζένκοβ έγραψε γρήγορο 6-0 και ο Ολυμπιακός πήρε προβάδισμα με τον Ντόρσεϊ και τον Πίτερς να ακολουθούν. Ο Ντόρσεϊ έκλεισε το πρώτο δεκάλεπτο με εντυπωσιακό buzzer-beater για το +7.

Στη δεύτερη περίοδο ο Προμηθέας προσπάθησε να ανεβάσει ταχύτητα με τον Κόουλμαν. Ο Ολυμπιακός όμως έσφιξε την άμυνα, έτρεξε στο ανοιχτό γήπεδο και ανέβασε τη διαφορά στο +22 του ημιχρόνου, με Παπανικολάου και Πίτερς να ξεχωρίζουν.

Το δεύτερο μέρος ξεκίνησε νωθρά για τους Πειραιώτες και ο Μπαρτζώκας κάλεσε τάιμ άουτ. Ο Προμηθέας βελτιώθηκε, αλλά ο Ολυμπιακός κράτησε τη διαφορά με την άμυνα και τις λύσεις του Βεζένκοβ. Ο Παπανικολάου συνέχισε να δίνει ώθηση, ενώ ο Χολ πρόσφερε θέαμα και ουσία στο κλείσιμο.

Ο Ολυμπιακός είχε απόλυτο έλεγχο μέχρι το φινάλε και έκλεισε άνετα ένα ακόμη απόγευμα, φεύγοντας από την Πάτρα με το 7/7.

Tα δεκάλεπτα: 12-19, 23-45, 46-68, 64-88

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ (Λημνιάτης): Χάμοντς 3 (1), Κόουλμαν 11 (5/7 δίποντα, 10 ριμπάουντ, 4 κλεψίματα), Πλώτας 4, ΜακΚόλουμ 9 (2/7 δίποντα), Μακούρα 6 (1), Χάρις, Μπαζίνας, Καπετάκης, Λάγιος, Πρέκας, Κομνιανίδης, Σταυρακόπουλος.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μπαρτζώκας): Γουόκαπ, Γουόρντ, Βεζένκοβ, Ντόρσεϊ, Μιλουτίνοβ, Φουρνιέ, Λαρεντζάκης, Λι, Παπανικολάου, Πίτερς, Αντετοκούνμπο Κ, Χολ.