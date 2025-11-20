Ο Σερ Μικ Τζάγκερ πραγματοποίησε απροσδόκητη επίσκεψη στο παλιό του σχολείο, Dartford Grammar, στο Κεντ, στη νοτιοανατολική Αγγλία.

Ο αρχηγός των Rolling Stones επισκέφθηκε επίσης τον χώρο παραστατικών τεχνών The Mick Jagger Centre, ο οποίος γιορτάζει την 25η επέτειό του, με μια σειρά από ειδικές εκδηλώσεις και παραστάσεις.

«Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους καθηγητές μουσικής στο Κέντρο Μικ Τζάγκερ και στο σχολείο, που ενέπνευσαν παιδιά και νέους στη μουσική τους καριέρα, στη μουσική και τις τέχνες για να μας βοηθήσουν να κατανοήσουμε πώς είναι να είσαι άνθρωπος, πώς είναι να εκφράζεις τα συναισθήματα σου» υπογράμμισε.

«Το τραγούδι και η μουσική είναι ένας εξαιρετικός τρόπος για να εκφράσετε τα συναισθήματά σας, είτε πρόκειται για συναισθήματα θυμού, αγωνίας, τρυφερότητας ή αγάπης. Η μουσική μας φέρνει επίσης κοντά σε μια κοινή εμπειρία, είτε τραγουδάμε σε μια χορωδία, είτε παίζουμε μουσική εδώ στο Ντάρτφορντ, είτε ακούμε μια μπάντα στο Στάδιο Γουέμπλεϊ», ανέφερε.

Ο Διευθυντής του σχολείου, Τζούλιαν Μέτκαλφ δήλωσε ότι η επίσκεψη επιστροφής του Σερ Μικ Τζάγκερ ήταν «πολύ ξεχωριστή και το κερασάκι στην τούρτα», ενώ ο ίδιος ο Τζάγκερ τόνισε στο Instagram πως ήταν «μεγάλη τιμή» για αυτόν.

Ο Σερ Μικ ίδρυσε το Κέντρο αυτό στο Ντάρτφορντ με τον Δούκα του Κεντ τον Μάρτιο του 2000 και έκτοτε στεγάζει τη Μουσική Σχολή του Ντάρτφορντ και τη Συμφωνική Ορχήστρα της πόλης.

Είναι εξοπλισμένο με στούντιο ηχογράφησης και βίντεο, καθώς και αίθουσες πρόβας και χώρους γκαλερί για μαθητές.

Το Κέντρο χρησιμοποιείται επίσης συχνά ως χώρος για τοπικές δραστηριότητες, θεατρικές παραστάσεις και μουσικές συναυλίες.