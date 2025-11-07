Ο Μικ Τζάγκερ μοιράστηκε με τους ακόλουθούς του στα social media στιγμές από το πρόσφατο ταξίδι του στην Κρήτη. Ο θρυλικός frontman των Rolling Stones βρέθηκε στο νησί, όπου επισκέφτηκε αρχαιολογικούς χώρους και σημεία ανασκαφών.

Στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook , ο 82χρονος καλλιτέχνης παρουσιάζει φωτογραφίες από την επίσκεψή του στην Κνωσό, ποζάροντας σε διάφορα σημεία του ιστορικού χώρου.

Στη λεζάντα της ανάρτησης, έγραψε με χιούμορ: «Κάπου στη Μεσόγειο. Αλλά πού;», αφήνοντας τους θαυμαστές του να μαντέψουν τον προορισμό του.