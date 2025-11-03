Στα Χανιά πέρασε τρεις ημέρες ο Μικ Τζάγκερ, ο εμβληματικός frontman των Rolling Stones, ο οποίος στα 82 του χρόνια παραμένει δραστήριος και εντυπωσιασμένος από τον ελληνικό πολιτισμό.

Σύμφωνα με το zarpanews.gr, ο θρύλος της ροκ εντοπίστηκε στο Ενετικό Λιμάνι των Χανίων, στην οδό Θεοτοκοπούλου, κατά την αναχώρησή του από το νησί. Με απλότητα και ευγένεια, μοιράστηκε τις εντυπώσεις του από την Αρχαία Ελεύθερνα και την ανασκαφή στον λόφο Καστέλι, όπου ξεναγήθηκε ιδιωτικά την Κυριακή. Δήλωσε πως τα βρήκε όλα εξαιρετικά ενδιαφέροντα και πως φεύγει με τις καλύτερες εντυπώσεις από την Κρήτη και τους ανθρώπους της.

Ερωτηθείς για τα γλυπτά του Παρθενώνα, με αφορμή την πρόσφατη παρουσία του στο Βρετανικό Μουσείο, ο Τζάγκερ απάντησε με το χαρακτηριστικό του βρετανικό χιούμορ:

«Είναι ακόμα εκεί», ενώ όταν κλήθηκε να εκφράσει άποψη για το αν πρέπει να επιστραφούν στην Ελλάδα, είπε πως δεν έχει γνώμη.

Το Σάββατο, ο Μικ Τζάγκερ αιφνιδίασε τους επισκέπτες στην Αρχαία Ελεύθερνα, με την τοπική αρχαιολογική υπηρεσία να έχει ενημερωθεί εκ των προτέρων για την επίσκεψή του. Μετά από πλήρη ξενάγηση στις Βασιλικές, τη Νεκρόπολη της Ορθής Πέτρας και το Μουσείο Αρχαίας Ελεύθερνας, ο 82χρονος μουσικός γεύτηκε την κρητική κουζίνα σε τοπική ταβέρνα.

Την Κυριακή, ο Τζάγκερ ξεναγήθηκε ιδιωτικά στην ανασκαφή της αρχαίας Κυδωνίας, αποδεικνύοντας το βαθύ του ενδιαφέρον για τον Μινωικό πολιτισμό. Το βράδυ, δείπνησε σε εστιατόριο της παλιάς πόλης των Χανίων, ολοκληρώνοντας διακριτικά την παραμονή του στο νησί.