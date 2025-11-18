Σε ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής εκφράζονται θερμά συλλυπητήρια για τον θάνατο του Αλέκου Φλαμπουράρη, ενός πολιτικού με μακρά και ενεργή πορεία στη δημόσια ζωή.

Ο Αλέκος Φλαμπουράρης ανέπτυξε από νεαρή ηλικία έντονη αντιδικτατορική δράση, συμμετέχοντας ενεργά στους αγώνες για τη δημοκρατία.

Υπήρξε πρώην υπουργός, ιστορικό στέλεχος της μεταπολιτευτικής παραδοσιακής αριστεράς και στη συνέχεια του ΣΥΡΙΖΑ, αφήνοντας το αποτύπωμά του ως μια συνετή και νηφάλια φωνή στον πολιτικό διάλογο.

Το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής εκφράζει τα συλλυπητήριά του στους οικείους και τους πολιτικούς συνοδοιπόρους του.