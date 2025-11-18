Μια δήλωση της Ράνιας Θρασκιά για τον διάλογο μεταξύ του ΠΑΣΟΚ και ενός ενδεχόμενου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα έφερε την κόντρα μεταξύ Χαριλάου Τρικούπη και Μεγάρου Μαξίμου -το οποίο, καλώντας την ηγεσία του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης να απαντήσει αν ο Τσίπρας μπορεί να αποδειχτεί συνομιλητής στοχεύει εμφανώς στο ενδιάμεσο μεταξύ τους ακροατήριο.

«Θεωρώ και ελπίζω ό,τι υπάρχει στην χώρα και εκφράζει τον προοδευτικό κόσμο αυτή τη στιγμή πρέπει να συσπειρωθεί, με αφετηρία και επικεφαλής το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ. Να έχουμε συνομιλητές μας ανθρώπους που βρίσκονται στο προοδευτικό κομμάτι. Ακόμα και τον κύριο Τσίπρα, γιατί είμαστε ανοιχτοί σε αυτόν τον διάλογο», σχολίασε η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ. «Αλλά είναι ξεκάθαρο, οποιοσδήποτε κάθεται κάτω από το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ που είναι προοδευτικό και ακουμπά όλα τα προβλήματα της χώρας είναι ένας συνομιλητής μας. Αλλά με επικεφαλής το ΠΑΣΟΚ του Νίκου Ανδρουλάκη», τόνισε.

Δεν είναι λίγοι αυτοί που έσπευσαν να τονίσουν πως η Θρασκιά δεν απέκλεινε από την γραμμή του ΠΑΣΟΚ, καθώς ο ίδιος ο Ανδρουλάκης έχει περιγράψει αυτή τη στρατηγική στην Θεσσαλονίκη, όταν το κόμμα Τσίπρα σχεδόν δεν ήταν καν ιδέα -μεταξύ αυτών και η επικεφαλής πολιτικού σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ, Αννα Διαμαντοπούλου, η οποία κατηγόρησε την κυβέρνηση για προπαγάνδα: «Η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ ήταν απολύτως σαφής: το ΠΑΣΟΚ είναι αυτόνομο και ο Πρόεδρος είναι ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ολα τα υπόλοιπα ποιον και γιατί προκάλεσαν; Μα φυσικά την ΝΔ! Την ανάγκη της να ταυτίζει καθημερινά το ΠΑΣΟΚ με τον ΣΥΡΙΖΑ για να διατηρήσει την επιρροή της στο κεντρώο κοινό», επεσήμανε. «Το γνωστό: λέγε-λέγε, γράφε-γράφε, κάτι μένει — ιδίως όταν διαθέτεις δεκάδες μεγάφωνα να αναπαράγουν το προπαγανδιστικό αφήγημα. Δεν θα σταματήσουν. Ουτε κι εμείς!».

Αυτό βέβαια δεν σημαίνει πως το θέμα της διεύρυνσης δεν θα απασχολήσει τα πασοκικά στελέχη στον δρόμο προς το συνέδριο, που αναμένεται να γίνει προς τα τέλη Μαρτίου -και σίγουρα οι αποχρώσες διαφορές μεταξύ του διαλόγου και της συνεργασίας με τον Τσίπρα θα αποτελέσουν σημείο συζήτησης τον ερχόμενο Μάρτιο, ενώ μόλις πριν από λίγες μέρες έφερε την πρώτη δημόσια πολιτική διαφοροποίηση ανάμεσα στον Χάρη Δούκα και τον Μανώλη Χριστοδουλάκη -με τον βουλευτή Ανατολικής Αττικής να κάνει λόγο για «στημένο rebranding» εκ μέρους του πρώην πρωθυπουργού. Στο ΠΑΣΟΚ, πάντως, τονίζουν πως το κόμμα έχει μια γραμμή απέναντι στον Τσίπρα:

«Οι πολίτες έπαθαν και έμαθαν και από τον κ. Τσίπρα και από τον κ. Μητσοτάκη. Μια από τα ίδια ισοδυναμεί με καθήλωση της χώρας και της ζωής τους», επεσήμαναν και στην ανακοίνωση που έβγαλαν. Όλα αυτά και εν αναμονή της έκδοσης της «Ιθάκης», η οποία εκτιμάται πως θα περιέχει ζητήματα που αφορούν και το ΠΑΣΟΚ, τα οποία διαμορφώνουν εν πολλοίς και την σχέση των δύο πλευρών.

Σήμερα (18/11) συνεχίζεται και ο πρώτος κύκλος συνεδριάσεων για την οργάνωση του πασοκικού συνεδρίου -μετά το μεσημέρι, στην Χαριλάου Τρικούπη συζητάει η Επιτροπή Προγράμματος.