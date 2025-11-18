Η Σόφι Γκρεγκουάρ αναφέρθηκε δημόσια στην ζωή της ως πρώην σύζυγος του πρώην Πρωθυπουργού του Καναδά Τζάστιν Τριντό , κατά τη διάρκεια μιας πρόσφατης εμφάνισής της στο podcast “Arlene is Alone”, αλλά και στην διαχείριση της δημοσιότητας, που έχει προκαλέσει η σχέση του Τριντό με την γνωστή τραγουδίστρια Kέιτι Πέρι, με την παρουσιάστρια Αρλέν Ντίκινσον να επισημαίνει ότι θαυμάζει το πώς η 50χρονη παραμένει «ψύχραιμη» απέναντι σε όλα αυτά.

«Ξέρεις, είμαστε άνθρωποι και τα πράγματα μας επηρεάζουν. Είναι φυσιολογικό», είπε η Γκρεγκουάρ. «Το πώς αντιδράς σε διάφορα πράγματα είναι δική σου απόφαση. Έτσι, επιλέγω να προσπαθώ να ακούω την μουσική, αντί για τον θόρυβο», πρόσθεσε.

Υπενθυμίζεται ότι η Γκρεγκουάρ και ο Τριντό ανακοίνωσαν το διαζύγιό τους τον Αύγουστο του 2023. Παντρεύτηκαν το 2005 και έχουν τρία παιδιά – τον Χαβιέρ, της Έλλα-Γκρέις και τον Χαντριέν.

Δύο χρόνια μετά, τον Σεπτέμβριο του 2025, ο Τριντό και η Πέρι φωτογραφήθηκαν από έναν περαστικό σε μια φαινομενική αγκαλιά, αλλά φάνηκε να κάνουν γνωστό το ειδύλλιό τους, αφότου εθεάθησαν να κρατιούνται χέρι-χέρι στο καμπαρέ “Crazy Horse” στο Παρίσι την περίοδο των γενεθλίων της Πέρι, τον Οκτώβριο του ίδιου έτους.

Η Γκρεγκουάρ πρόσθεσε ότι γνωρίζει «πολύ καλά ότι πολλά δημόσια πράγματα εκεί έξω μπορούν να αποτελέσουν έναυσμα. Το τι θα κάνω με αυτό είναι δική μου απόφαση. Η γυναίκα, που θέλω να γίνω μέσα από αυτό, είναι δική μου απόφαση».

Δεν είναι βέβαια αντίθετη στην έκφραση συναισθημάτων, όπως υπογράμμισε. «Θα αφήσω τον εαυτό μου να απογοητευτεί από κάποιον, θα αφήσω τον εαυτό μου να θυμώσει, να λυπηθεί . Και ξέρω σίγουρα πόσο σημαντικό είναι, ως υπέρμαχος της ψυχικής υγείας, να νιώθω αυτά τα συναισθήματα».

Νωρίτερα στο podcast, διόρθωσε τη δημοσιογράφο, όταν την αποκάλεσε «ανύπαντρη μητέρα». «Σίγουρα δεν είμαι ανύπαντρη μητέρα», δήλωσε η Γκρεγκουάρ. «Έχω μια σχέση με έναν πατέρα, που έχει τόσο βαθιά αγάπη και διαθεσιμότητα για τα παιδιά του», συμπλήρωσε.