Ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία είναι έτοιμο να υπερασπιστεί την ενότητα του προοδευτικού χώρου, τόνισε σε συνέντευξή του στην εκπομπή INTERVIEW του in.gr και τη Ράνια Τζίμα, ο Σωκράτης Φάμελλος, υπογραμμίζοντας πως «πρέπει να φύγει το συντομότερο αυτή η κυβέρνηση».

Κριτική για τη δίκη των Τεμπών και την κυβέρνηση

Ο Σωκράτης Φάμελλος χαρακτήρισε «απαράδεκτη» την εικόνα της πρώτης ημέρας της δίκης των Τεμπών, σημειώνοντας ότι η αίθουσα είναι ακατάλληλη και πως πρόκειται για αποτυχία του κ. Φλωρίδη και συνολικά της κυβέρνησης. Όπως είπε, «είναι προσβολή» να διεξάγεται μια τόσο σημαντική δίκη υπό αυτές τις συνθήκες, τρία χρόνια μετά την τραγωδία.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ επανέλαβε το αίτημα του κόμματός του για παραίτηση ολόκληρης της κυβέρνησης, υποστηρίζοντας ότι «το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι». Αναφέρθηκε επίσης στην ανάγκη πλήρους διερεύνησης της υπόθεσης, επισημαίνοντας ότι έχουν καταστραφεί πειστήρια και ότι η έρευνα για τις ποινικές ευθύνες πολιτικών προσώπων καθυστερεί.

Υποκλοπές και ευθύνες

Αναφερόμενος στην υπόθεση των υποκλοπών, ο Σωκράτης Φάμελλος σημείωσε ότι «υπήρξε κεντρικός σχεδιασμός» και έκανε λόγο για «συνδεδεμένο σύστημα μεταξύ ΕΥΠ και Predator». Επισήμανε ότι η πολιτική ευθύνη βαραίνει τον κ. Μητσοτάκη, ενώ οι ποινικές ευθύνες πρέπει να διερευνηθούν.

Πολιτική κατάσταση και προοδευτική συνεργασία

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ τόνισε ότι τα νοικοκυριά δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα και πως η χώρα έχει «μια κυβέρνηση σκανδάλων». Επανέλαβε την ανάγκη αποχώρησης της κυβέρνησης και υπογράμμισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ εργάζεται για την ενίσχυση και ανανέωσή του, αλλά και για την ενότητα του προοδευτικού χώρου.

Αναφέρθηκε στην πρόταση για κοινό ψηφοδέλτιο των προοδευτικών δυνάμεων, λέγοντας ότι είχε κατατεθεί από τον ίδιο πριν από 14 μήνες και επικυρώθηκε από τα αρμόδια όργανα. Παράλληλα, άσκησε κριτική στο ΠΑΣΟΚ για την επιλογή αυτόνομης καθόδου, χαρακτηρίζοντάς την «ιστορικό λάθος».

Ο Σωκράτης Φάμελλος επισήμανε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είναι έτοιμος να στηρίξει την ανασύνθεση και ενότητα του προοδευτικού χώρου, τονίζοντας τον «καθοριστικό ρόλο του Αλέξη Τσίπρα» σε αυτή την προσπάθεια.

Διεθνείς εξελίξεις και θέση της Ελλάδας

Αναφερόμενος στις διεθνείς εξελίξεις, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ καταδίκασε την «απαράδεκτη και παράνομη επίθεση των Τραμπ και Νετανιάχου στο Ιράν», κάνοντας λόγο για παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου. Κάλεσε σε αποκλιμάκωση και ειρηνική επίλυση των διαφορών μέσω του ΟΗΕ.

Ο κ. Φάμελλος υποστήριξε ότι ο κ. Μητσοτάκης όφειλε να έχει πάρει καθαρή θέση για την επίθεση στο Ιράν, επισημαίνοντας ότι η στάση της Ελλάδας πρέπει να βασίζεται στο Διεθνές Δίκαιο, καθώς από αυτό απορρέουν τα κυριαρχικά της δικαιώματα.

Αμυντικά ζητήματα και ενεργειακή πολιτική

Για τα εξοπλιστικά προγράμματα, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ανέφερε ότι οι φρεγάτες ήταν ήδη στον σχεδιασμό της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ ζήτησε την επιστροφή των Patriot στην Ελλάδα για λόγους εθνικής ασφάλειας. Παράλληλα, τόνισε ότι οι ελληνικές βάσεις δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν για καμία στρατιωτική εμπλοκή στη Μέση Ανατολή.

Στο πεδίο της οικονομίας, παρουσίασε πρόταση για μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα, μηδενισμό του ΦΠΑ σε τρόφιμα και φάρμακα και μείωση του ΦΠΑ στα νησιά. Όπως είπε, το συνολικό δημοσιονομικό αποτύπωμα ανέρχεται σε 2,25 δισ. ευρώ, ποσό «πολύ μικρότερο από τα 12 δισ. υπερπλεόνασμα των δύο τελευταίων ετών».

Οικονομική εξυγίανση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ

Ο Σωκράτης Φάμελλος υπογράμμισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει επιτύχει πλήρη οικονομική εξυγίανση, μηδενίζοντας τα χρέη του προς προμηθευτές, εργαζομένους και τράπεζες. Ανέφερε επίσης ότι η οικονομική σταθεροποίηση επεκτάθηκε και στα μέσα ενημέρωσης του κόμματος, την «Αυγή» και το «Κόκκινο», όπου καλύπτονται πλέον κανονικά οι μισθοί και τα δεδουλευμένα.

«Πρέπει να είμαστε έτοιμοι ανά πάσα στιγμή για εκλογές», κατέληξε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, επισημαίνοντας ότι το κόμμα του οφείλει να είναι έτοιμο να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του απέναντι στην κοινωνία.