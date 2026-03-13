«Οι δηλώσεις του ιδιοκτήτη της Intellexa, Ταλ Ντίλιαν, επιβεβαιώνουν πλέον ξεκάθαρα την εμπλοκή της κυβέρνησης στο σκάνδαλο των υποκλοπών», υπογραμμίζει σε ανάρτησή του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος.

«Το αφήγημα των δήθεν “ιδιωτών” κατέρρευσε. Όταν μια εταιρεία που εμπορεύεται τέτοια συστήματα συνεργάζεται μόνο με κυβερνήσεις και υπηρεσίες επιβολής του νόμου, η ευθύνη οδηγεί ευθέως στο Μαξίμου», σημειώνει, καταλογίζοντας στην κυβέρνηση ότι «οργάνωσε και συγκάλυψε ένα παρακρατικό σύστημα παρακολουθήσεων».

«Μια βαθιά θεσμική κρίση, που αφορά το κράτος δικαίου, την προστασία των δικαιωμάτων, την εθνική ασφάλεια και την ίδια τη δημοκρατίας μας. Ό,τι κι αν κάνουν πλέον, δεν μπορούν να κρυφτούν. Το κουτί της Πανδώρας άνοιξε. Και μέσα του βρίσκεται η αλήθεια που προσπάθησαν να θάψουν», προσθέτει.

«Το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών έδειξε τον δρόμο. Η ηγεσία της Δικαιοσύνης και του Αρείου Πάγου οφείλουν να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να διασφαλίσουν τη διερεύνηση του σκανδάλου σε όλες του τις πτυχές και τα εμπλεκόμενα πρόσωπα. Η Δημοκρατία απαιτεί αλήθεια και λογοδοσία», τονίζει ο Σ. Φάμελλος και καταλήγει:

«Η κυβέρνηση και ο ίδιος ο πρωθυπουργός πρέπει να απολογηθούν στον ελληνικό λαό, και στη Βουλή και ενώπιον της Δικαιοσύνης».