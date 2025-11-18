Σερβία αναδεικνύεται η πιο επικίνδυνη ευρωπαϊκή χώρα για οδήγηση, με 78 θανάτους από τροχαία ατυχήματα ανά εκατομμύριο κατοίκους το 2024. Στη δεύτερη και τρίτη θέση της λίστας βρίσκονται η Ρουμανία και η Βουλγαρία, με 77 και 74 θανάτους αντίστοιχα.

Αντίθετα, η Νορβηγία καταγράφεται ως η ασφαλέστερη χώρα στην Ευρώπη, με μόλις 16 θανάτους από τροχαία ανά εκατομμύριο κατοίκους. Τα στοιχεία αυτά προέρχονται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ασφάλειας και Μεταφορών (ETSC) για το 2025 και δείχνουν ότι η Σερβία ξεπέρασε τη Βουλγαρία, η οποία κατείχε την πρώτη θέση το 2024.

Η Ελλάδα και η Κροατία συμπληρώνουν την πεντάδα των πιο επικίνδυνων χωρών, με 64 και 62 θανάτους ανά εκατομμύριο κατοίκους. Η Κροατία σημειώνει βελτίωση, ενώ η Ελλάδα εμφανίζει αύξηση, καθώς το 2023 είχε 60 θανάτους ανά εκατομμύριο.

Μεταξύ των χωρών που θεωρούνται επίσης επικίνδυνες για οδήγηση βρίσκονται η Πορτογαλία (60 θάνατοι ανά εκατομμύριο), η Ιταλία (51) και η Ισπανία (36).

Οι ασφαλέστερες χώρες της Ευρώπης

Πέρα από τη Νορβηγία, ασφαλείς χώρες θεωρούνται η Σουηδία με 20 θανάτους ανά εκατομμύριο κατοίκους και η Μάλτα με 21, σχηματίζοντας την τριάδα με τις καλύτερες επιδόσεις στην οδική ασφάλεια.

Η μελέτη υπογραμμίζει ότι οι χώρες των Βαλκανίων και της Ανατολικής Ευρώπης εξακολουθούν να καταγράφουν υψηλά ποσοστά θνησιμότητας, ενώ οι σκανδιναβικές χώρες αποτελούν πρότυπα οδικής συμπεριφοράς και πολιτικών ασφάλειας.

Η εικόνα για την Ελλάδα

Σύμφωνα με έκθεση του Διεθνούς Φόρουμ Μεταφορών, στην Ελλάδα η υπερβολική ταχύτητα εκτιμάται ότι συνέβαλε περίπου στο 18% των θανατηφόρων τροχαίων. Η ίδια έκθεση τονίζει πως η αυστηρότερη επιβολή των ορίων ταχύτητας, μέσω ελέγχων ή καμερών, μπορεί να περιορίσει σημαντικά τα θανατηφόρα ατυχήματα.

Επιπλέον, η μελέτη επισημαίνει ότι αύξηση της ταχύτητας κατά 5% μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο ατυχήματος κατά 10% και τον κίνδυνο θανατηφόρου συμβάντος κατά 20%.