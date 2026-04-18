Σε δύο εβδομάδες τα μονοθέσια επιστρέφουν στη δράση μετά την υποχρεωτική ανάπαυλα εξαιτίας της ακύρωσης των δύο αγώνων στη Μέση Ανατολή. Ένα περίεργο πρωτάθλημα όπου οι ζυμώσεις είναι ακατάπαυστες, με δυναμικές πρωτοβουλίες για την βελτίωση των μονοθεσίων και την ικανοποίηση των αιτημάτων των πιλότων εξαιτίας της …άγαρμπης παρουσίας της υβριδικής τεχνολογίας που έχει αλλάξει τον τρόπο οδήγησης των μονοθεσίων.

Σε κάθε περίπτωση οι ισορροπίες έχουν «μεταλλαχθεί» και ομάδες που επανήλθαν στο προσκήνιο βλέπουν την ευκαιρία μοναδική. Όπως για παράδειγμα η Ferrari, που μπορεί να μην έχει τους καλύτερους χρόνους μέσα στην πίστα όπως κερδίζει τα χρονόμετρα στα πιτ στοπ!

Συγκεκριμένα, η Ιταλική ομάδα στο ξεκίνημα της φετινής σεζόν έχει ξεχωρίσει στα pit-stops έχοντας τον ταχύτερο χρόνο στάσης στις αλλαγές ελαστικών. Αυτή η επίδοση επετεύχθη στο γκραν πρι Ιαπωνίας, με τον Λιούις Χαμιλτον με χρόνο μόλις 2 δευτερόλεπτα! Στη δεύτερη θέση έρχεται ο Σαρλ Λεκλέρ με 2,13 και την τριάδα συμπληρώνει ο Τζορτζ Ράσελ με 2,17!

Επιδόσεις που περνάνε στα ψιλά αλλά για τις ομάδες ακόμη και το κάθε κλάσμα δευτερολέπτου μετράει στο τελικό αποτέλεσμα. Και όπως φαίνεται το κλίμα αισιοδοξίας έχει κυριεύσει και τον Λιούις Χάμιλτον ο οποίος μαζί με το γεγονός ότι αυτή την περίοδο είναι ερωτευμένος με την Κιμ Καρντάσιαν – κοινοποιώντας τη σχέση τους στα σόσιαλ μίντια – σε πρόσφατη δήλωση του ανέφερε ότι έχουν σχέδιο στην ομάδα του ώστε να εκμηδενίσουν τη διαφορά που τους χωρίζει από την πρώην του ομάδα, τη Mercedes, που έχει καλύτερη εικόνα στους τρεις πρώτους αγώνες.

Ειδικότερα, ο Χάμιλτον τόνισε : «Κάνουμε συναντήσεις προσπαθώντας αρχικά να δούμε προς τα πού κατευθύνονται εκείνοι (φωτογραφίζοντας τη Mercedes). Ήδη μέσα στις τελευταίες εβδομάδες στέλνω μηνύματα στον επικεφαλής αεροδυναμικής, ρωτώντας τον αν έχει προσέξει συγκεκριμένες λεπτομέρειες στο μονοθέσιο της Mercedes. Η επικοινωνία μας είναι εξαιρετική».

Με θετική ματιά βλέπει και ο Ισακ Χατζάρ, τα νέα μονοθέσια με τη νέα τεχνολογία να κάνει τους αγώνες πιο δίκαιους. Όπως ανέφερε η υβριδική τεχνολογία έχει επιφέρει καλύτερες ισορροπίες μέσα στην πίστα και πλέον δίνεται η ευκαιρία ώστε να αυξηθούν οι προσπεράσεις, κάτι που παλαιότερα δεν μπορούσε ένας πιλότος να το κάνει εύκολα .

«Παλαιότερα ήταν πολύ εύκολο να κολλήσεις πίσω από κάποιον χωρίς να μπορείς να κάνεις κάτι. Τώρα έχεις περισσότερες ευκαιρίες να επιτεθείς και να δοκιμάσεις διαφορετικές γραμμές», ανέφερε ο Χατζάρ της Red Bull Racing.

Kαι ενώ οι ομάδες κάνουν τα πάντα για να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα που «βασανίζουν» μηχανές και οδηγούς, ο Φερστάπεν που δείχνει να έχει σηκώσει παντιέρα για τα κακά που του έχει φέρει η νέα υβριδική τεχνολογία, φαίνεται να προκαλεί αντιδράσεις σε νέους αλλά και παλαίμαχους πιλότους, που βρήκαν αφορμή για να τον «στριμώξουν».

Συγκεκριμένα, ο έμπειρος και παλαίμαχος πιλότος της Formula1 Πάμπλο Μοντόγια με αφορμή τις δηλώσεις του Φερστάπεν για τα κακά μονοθέσια και ότι η υβριδική τεχνολογία είναι ανταγωνιστική και έξω από τα συνηθισμένα των πιλότων ανέφερε ότι ο τέσσερις φορές Παγκόσμιος αν δεν του αρέσει όπως έχoυν εξελιχθεί τα μονοθέσια μπορεί και να αποχωρήσει και να μην απειλεί. Συγκεκριμένα ο Μοντόγια τόνισε: «Αν δεν είσαι χαρούμενος που είσαι στη Formula 1, τότε πρέπει να φύγεις. Να έχεις το θάρρος των απόψεών σου. Αν δεν σου αρέσουν οι κανονισμοί, τότε μίλα με τους αρμόδιους αντί να απειλείς ότι θα φύγεις. Αυτό δεν βοηθάει. Αν ήμουν στη θέση του, θα το βούλωνα. Θα παραδεχόμουν ότι έχει ένα κακό μονοθέσιο, είναι υπέρβαρο και δεν θα είναι ανταγωνιστικό όλη τη χρονιά».