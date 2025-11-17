Ο Ορυζοπαραγωγός & Πρόεδρος Αγροτικού Συνεταιρισμού Ορυζοπαραγωγών Χαλάστρας, Χρήστος Γκατζάρας μίλησε στην «Κοινωνία Ώρα MEGA» για την παραγωγή του ρυζιού.

Οι Ευρωπαίοι παραγωγοί ρυζιού αντιμετωπίζουν αθέμιτο ανταγωνισμό από ρύζι εισαγωγής, το οποίο μειώνει δραματικά τις τιμές στα εγχώρια χωράφια.

Η εισαγωγή ρυζιού μειώνει τις τιμές των ευρωπαϊκών προϊόντων στο μισό.

«Έχουμε επάρκεια, είμαστε μια χώρα που το 80% της παραγωγής το κάνει εξαγωγή. Ο λόγος είναι ότι στην Ελλάδα δεν καταναλώνουμε τόσο πολύ ρύζι όσο καταναλώνουν οι αραβικές ή μουσουλμανικές χώρες. Οι τιμές που προαναφέρατε αφορούν στο ακατέργαστο ρύζι. Φεύγει από εδώ με αυτές τις τιμές, πάει στον ορυζόμυλο, φεύγει ο φλοιός που είναι περίπου το 20%, φεύγει το σπασμένο ρύζι το οποίο δεν θα πάει προς κατανάλωση, είναι το ρυζάλευρο και έχει ένα κόστος όλο αυτό. Σίγουρα ο παραγωγός θα μπορούσε να πάρει μία αξία παραπάνω για τον λόγο ότι δεν μπορούμε να είμαστε βιώσιμοι με τις τιμές που υπάρχουν αυτή την στιγμή. Οι τιμές δεν είναι δικαιολογημένες, με βάση αυτές που πουλάμε τώρα. Θα πρέπει να πωλείται το ρύζι περίπου 2-2,5 ευρώ», υπογράμμισε ο Ορυζοπαραγωγός & Πρόεδρος Αγροτικού Συνεταιρισμού Ορυζοπαραγωγών Χαλάστρας, Χρήστος Γκατζάρας.

Ρύζι: Η τιμή του

Καρολίνα: 4,46€ /κιλό

Νυχάκι: 4,38€ /κιλό

Parboiled: 5€/κιλό

Γλασέ: 4,44€ /κιλό