Αίσθηση έχει προκαλέσει η νέα δημοσίευση της Μάριον Τζόουνς, καθώς η χρυσή Ολυμπιονίκης του στίβου εμφανίζεται να δυσκολεύεται έντονα στο περπάτημα, αποκαλύπτοντας ότι τα γόνατά της «κρέμονται από μια κλωστή» λόγω του σπάνιου αυτοάνοσου νοσήματος από το οποίο πάσχει.

Η 50χρονη Αμερικανίδα ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ένα βίντεο στο οποίο φαίνεται να παλεύει για να σταθεί και να κατέβει σκάλες. Η Τζόουνς έχει διαγνωστεί από το 2020 με οπτική νευρομυελίτιδα (NMO), μια σπάνια ασθένεια που πλήττει τον νωτιαίο μυελό και τα οπτικά νεύρα, επηρεάζοντας κινητικότητα και όραση.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Marion Jones (@themarionjones)

Στο μήνυμά της αναφέρει:

«Πάντα με ρωτούν: “Είσαι η Μάριον Τζόουνς, κάποτε η πιο γρήγορη γυναίκα στον κόσμο;” Αλλά ποτέ: “Πώς είναι τα γόνατά σου;” Τα γόνατά μου κρέμονται από μια κλωστή, παιδιά. Αλλά είμαστε ακόμα όρθιοι».

Από τα ύψη της δόξας στα βάρη του ντόπινγκ

Η Τζόουνς υπήρξε μια από τις πιο εμβληματικές φιγούρες του παγκόσμιου στίβου, ιδιαίτερα μετά την εντυπωσιακή της παρουσία στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Σίδνεϊ το 2000, όπου κατέκτησε τρία χρυσά και δύο χάλκινα μετάλλια. Ωστόσο, το μεγαλείο της αμαυρώθηκε το 2007, όταν παραδέχτηκε τη χρήση του αναβολικού τετραϋδρογεστρινόνη (THG), με αποτέλεσμα να της αφαιρεθούν τα μετάλλια και να τιμωρηθεί.

Το ανοιχτό ερώτημα για την υγεία της

Το κατά πόσο το σημερινό πρόβλημα υγείας της σχετίζεται ή όχι με τη χρήση αναβολικών παραμένει ζήτημα αδιευκρίνιστο. Μόνο η ίδια ή ειδικοί μπορούν να απαντήσουν τεκμηριωμένα σε ένα τόσο σοβαρό θέμα, ειδικά όταν αφορά μια σπάνια και ιδιαίτερα επιβαρυντική πάθηση όπως η NMO.