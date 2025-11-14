Η Γαλλία πήρε με άνεση το εισιτήριο για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026, επικρατώντας 4-0 της Ουκρανίας. Ο Κιλιάν Εμπαπέ καθόρισε ξανά το ματς, καθώς σημείωσε δύο γκολ, έδωσε μία ασίστ και πέτυχε το 400ό τέρμα της καριέρας του.

Η ομάδα του Ντεσάν μπήκε δυνατά και «κλείδωσε» γρήγορα το ματς. Οι Γάλλοι κυριάρχησαν σε ρυθμό και ευκαιρίες, ενώ ο Εμπαπέ έκανε άλλη μια παράσταση σε διεθνές επίπεδο.

Ο άσος της Ρεάλ Μαδρίτης πέτυχε δύο γκολ και δημιούργησε ένα ακόμη. Το δεύτερο προσωπικό του τέρμα ήταν ιστορικό, καθώς έφτασε τα 400 γκολ καριέρας λίγο πριν κλείσει τα 27.

Με αυτό το επίτευγμα, έγινε ο νεότερος ποδοσφαιριστής που φτάνει σε τέτοιο νούμερο από την εποχή του Πελέ. Ο θρυλικός Βραζιλιάνος είχε αγγίξει τα 400 μόλις στα 20, ένα επίτευγμα που δύσκολα συγκρίνεται. Ο Εμπαπέ, ωστόσο, συνεχίζει να δείχνει πως βρίσκεται στον δρόμο για μια καριέρα αντίστοιχου βεληνεκούς.

Η Γαλλία εξασφάλισε και μαθηματικά την πρόκρισή της στην τελική φάση του Μουντιάλ 2026, παραμένοντας ένα από τα μεγαλύτερα φαβορί για τον τίτλο.