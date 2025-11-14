Η μητέρα των 4 συλληφθέντων από την οικογένεια της 56χρονης Ευαγγελίας, που έχασε τη ζωή της στο μακελειό στα Βορίζια Κρήτης, μίλησε αποκλειστικά στο Live News, σπάζοντας τη σιωπή της μετά τα τραγικά γεγονότα.

Η γυναίκα, σε μια συγκινητική τοποθέτηση, απηύθυνε δημόσια έκκληση μέσω της εκπομπής προς τις γυναίκες της οικογένειας του 39χρονου Φανούρη, ο οποίος επίσης σκοτώθηκε στο ίδιο περιστατικό, ζητώντας να σταματήσει η βεντέτα που έχει ξεσπάσει ανάμεσα στις δύο οικογένειες.

«Δεν ήταν εκεί η (…). Τι λέει πως εμένα τα κοπέλια μου σκότωσαν τον αδερφό της. Παίρνει όρκο; Παίρνει όρκο ότι τα κοπέλια μου πως τα είδε… πως είδε εμένα τα παιδιά μου; Παίρνει όρκο; Αλλά έτσι μαθημένοι και παίρνουνε ψεύτικους όρκους και δεν το έχουν αυτοί για τίποτα να παίρνουνε ψεύτικους όρκους. Αυτοί βάλανε την αρχή από μέσα από την φυλακή. Από την Αλικαρνασσό βάλανε την αρχή και τώρα αυτοί συνεχίζουν να φταίνε, να κάνουν και άλλα. Ας κάνουν ό,τι θέλουν. Ας κάνουν. Ναι να σταματήσει εδώ γιατί άμα δεν σταματήσουν, αυτές θα τα ξανακάνουν, από την αρχή θα ξαναγίνει αυτό» τόνισε η γυναίκα.

Η μητέρα των κατηγορουμένων τόνισε πως επιθυμεί να μπει τέλος στον κύκλο της βίας και να αποτραπεί νέα αιματοχυσία, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για ψυχραιμία και δικαιοσύνη.