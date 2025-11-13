Ένα μαχητικό αεροσκάφος Su-30 συνετρίβη κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης στη ρωσική δημοκρατία της Καρελίας, κοντά στα σύνορα με τη Φινλανδία, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους και οι δύο πιλότοι. Την είδηση μετέδωσαν ρωσικά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα πηγές του υπουργείου Άμυνας στη Μόσχα.

Ο κυβερνήτης της Καρελίας, Αρτούρ Παρφέντσικοφ, ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram ότι το μαχητικό κατέπεσε μέσα σε δασική περιοχή, επισημαίνοντας πως δεν υπήρξαν θύματα στο έδαφος.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, έχει διαταχθεί έρευνα προκειμένου να εξακριβωθούν τα αίτια του δυστυχήματος.