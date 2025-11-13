Όπως σημειώνει, ο Ρώσος στράικερ σκέφτεται σοβαρά το ενδεχόμενο να επιστρέψει κάποια στιγμή στην πατρίδα του, με ενδιαφέρον να υπάρχει τόσο από τη Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης όσο και από την πρώην ομάδα του, την ΤΣΣΚΑ Μόσχας, αλλά αυτή την χρονική περίοδο θέλει να συνεχίσει να παίζει εκτός Εωσίας.

Ωστόσο, η περίπτωσή του δεν περιορίζεται στη ρωσική αγορά. Ο Καρπόφ αναφέρει ότι ο Τσάλοφ βρίσκεται επίσης στο μικροσκόπιο ισπανικών συλλόγων, εκτός από το ενδιαφέρον από την Ζενίτ και της ΤΣΣΚΑ Μόσχας.

Ένας από τους βασικούς λόγους που εξετάζεται η πιθανότητα επιστροφής του στη Ρωσία είναι οι επικείμενες αλλαγές στους κανονισμούς για τον αριθμό ξένων ποδοσφαιριστών στην Ρωσία. Από την επόμενη σεζόν θα επιτρέπονται 11+6, στη συνέχεια 10+6 και κατόπιν 10+5 για Ρώσους και ξένους παίκτες, γεγονός που επηρεάζει άμεσα τη στρατηγική των συλλόγων. Παρ’ όλα αυτά, σύμφωνα με τον Καρπόφ, ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής δεν επιθυμεί να γυρίσει στη Ρωσία και παραμένει προσηλωμένος στην προσπάθειά του να καθιερωθεί στην Ευρώπη.

Όπως προσθέτει το ρεπορτάζ, υπάρχουν ήδη τρεις ομάδες από τη La Liga που εξετάζουν σοβαρά την περίπτωσή του ενόψει του χειμερινού μεταγραφικού παραθύρου, με το σενάριο του δανεισμού να συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες. Παρ’ όλα αυτά, ο ΠΑΟΚ δεν έχει ακόμη ανοίξει τα χαρτιά του. Οι άνθρωποι του Δικεφάλου δεν δείχνουν διατεθειμένοι να πάρουν βιαστικές αποφάσεις πριν ολοκληρωθεί το πρώτο μισό της σεζόν.

Η στάση του Ραζβάν Λουτσέσκου και της διοίκησης είναι σαφής: θα αξιολογήσουν την υπόθεση κατά τη διάρκεια της χειμερινής διακοπής, λαμβάνοντας υπόψη τόσο την αγωνιστική εικόνα της ομάδας όσο και τη διάθεση του ίδιου του ποδοσφαιριστή. Σε κάθε περίπτωση, το όνομα του Τσάλοφ φαίνεται πως θα παραμείνει στο επίκεντρο των σεναρίων το προσεχές διάστημα, με το ενδιαφέρον να μεταφέρεται σταδιακά από τη Ρωσία προς τη δυτική Ευρώπη.

Η υπηρεσία Τύπου του ΠΑΟΚ δήλωσε στο Match TV ότι δεν έχει καμία πληροφορία για το ενδιαφέρον της ΤΣΣΚΑ για τον 28χρονο φορ και υπολογίζει στον παίκτη. «Δεν έχουμε καμία πληροφορία για κάποιο ενδιαφέρον από την ΤΣΣΚΑ. Ο Φεντόρ είναι μέλος της ομάδας μας», δήλωσε άνθρωπος της «ασπρόμαυρης» ΠΑΕ στην ρωσική ιστοσελίδα και έβαλε τέλος στα σενάρια εκ Ρωσίας.