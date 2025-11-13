Η πρώτη επίσημη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντιμίρ Πούτιν πραγματοποιήθηκε στο Ελσίνκι τον Ιούλιο του 2018. Αν και οι δυο τους είχαν συναντηθεί ανεπίσημα το 2017 στη Γερμανία και στο Βιετνάμ, η συνάντηση στο Ελσίνκι προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στις ΗΠΑ.

Ο λόγος ήταν ότι ο Τραμπ φάνηκε να δίνει μεγαλύτερη αξιοπιστία στις δηλώσεις του Πούτιν, ο οποίος αρνήθηκε τη ρωσική ανάμειξη στις αμερικανικές εκλογές του 2016, παρά στις εκτιμήσεις των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών και της CIA, που υποστήριζαν το αντίθετο.

Σύμφωνα με το MSNBC, «ο Έπσταϊν αξιοποίησε το εκτεταμένο δίκτυο διεθνών επαφών του για να προετοιμάσει το έδαφος πριν από τη συνάντηση του Τραμπ με τον Ρώσο ηγέτη Βλαντιμίρ Πούτιν στο Ελσίνκι το 2018. Ο Έπσταϊν πρότεινε σε ένα ηλεκτρονικό μήνυμα προς τον πρώην πρωθυπουργό της Νορβηγίας, Θόρμπιορν Γιάγκλαντ, ο οποίος τότε υπηρετούσε ως γενικός γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρώπης, να επικοινωνήσουν μαζί του Ρώσοι αξιωματούχοι για να λάβουν “πληροφορίες” πριν από την προγραμματισμένη συνάντηση του Πούτιν με τον Τραμπ.

Ο Γιάγκλαντ είχε ζητήσει από τον Έπσταϊν σε άλλη ανταλλαγή μηνυμάτων να τον βοηθήσει να “κατανοήσει καλύτερα τον Τραμπ και τι συμβαίνει στην αμερικανική κοινωνία”.Ο εκλιπών χρηματιστής και καταδικασμένος για σεξουαλικά αδικήματα ανέφερε ότι είχε ήδη συνομιλήσει με τον πρέσβη της Ρωσίας στα Ηνωμένα Έθνη, Βιτάλι Τσούρκιν.

«Ο Τσούρκιν ήταν υπέροχος. Κατάλαβε τον Τραμπ μετά τις συνομιλίες μας», έγραψε ο Έπσταϊν. «Δεν είναι περίπλοκο. Πρέπει να τον δουν για να καταλάβουν κάτι, είναι τόσο απλό».

Η ανταλλαγή ήταν μία από τις δεκάδες που αναδεικνύουν το εξαιρετικό δίκτυο διεθνών συνεργατών του Έπσταϊν, με τους οποίους συχνά επικοινωνούσε σχετικά με τις αποφάσεις πολιτικής του Tραμπ κατά την πρώτη θητεία του, αναφέρει το Politico.

Στην απάντησή του, ο Γιάγκλαντ έγραφε ότι επρόκειτο να συναντήσει έναν βοηθό του Λαβρόφ την επόμενη μέρα στον οποίο θα πρότεινε να έρθει σε επαφή με τον Επστάιν. Με βάση όσα έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστά, δεν είναι σαφές εάν ακολούθησαν επαφές ανάμεσα στους Ρώσους και στον Έπσταϊν έπειτα από εκείνα τα e-mails.

Ο Λάρι Σάμερς, πρώην υπουργός του Κλίντον, είχε στείλει ένα e-mail στον Έπσταϊν στις 16 Ιουλίου του 2018, έπειτα από τη συνάντηση Τραμπ – Πούτιν στο Ελσίνκι, στο οποίο τον ρωτούσε εάν έχουν οι Ρώσοι πληροφορίες για τον Τραμπ . Στην απάντησή του ο Έπσταϊν είχε ασκήσει μεν κριτική στον Τραμπ, τον οποίο είχε χαρακτηρίσει «ανίδεο» χωρίς, όμως, να δώσει στοιχεία αναφορικά με όσα μπορεί να γνώριζε ή να μη γνώριζε η ρωσική πλευρά.

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου δήλωσε την Τετάρτη: «Αυτά τα email δεν αποδεικνύουν απολύτως τίποτα άλλο από το γεγονός ότι ο Πρόεδρος Τραμπ δεν έκανε τίποτα κακό».

Πηγές: MSNBC, Politico