Στην αγορά έχει βγει ξανά, αυτή τη φορά με τιμή 4 εκατ. ευρώ, το περίφημο διαμέρισμα της Αλίκης Βουγιουκλάκη στην οδό Στησιχόρου.

Το ακίνητο της αξέχαστης ηθοποιού είχε ήδη αλλάξει χέρια, καθώς ο γιος της Γιάννης Παπαμιχαήλ το είχε πουλήσει σε μια ελληνοαμερικανίδα, η οποία όμως έχει πεθάνει και έτσι οι δικηγόροι των κληρονόμων της το διαθέτουν εκ νέου προς πώληση. Μιλώντας στον Alpha ο μεσίτης Νίκος Σπετσιώτης, που έχει αναλάβει την πώληση του «το ακίνητο πωλείται βάσει ρητής επιθυμίας της τελευταίας ιδιοκτήτριας, μιας Αμερικανίδας που δεν βρίσκεται πλέον στη ζωή. Η διαθήκη της προβλέπει την πώληση του διαμερίσματος από εκτελεστή μεγάλου δικηγορικού γραφείου των Αθηνών, με τα χρήματα να μοιράζονται στους έξι κληρονόμους».

Ο ίδιος σημείωσε για το ιστορικό ρετιρέ της Αλίκης Βουγιουκλάκη, ότι «είναι 290 τετραγωνικά μέτρα και η αρχική τιμή είναι 4 εκατομμύρια ευρώ. Έχει μεγάλο κλειστό πάρκινγκ που είναι δύσκολο για αυτή την περιοχή. Η τελευταία ιδιοκτήτρια είχε προχωρήσει σε αλλαγές στο εσωτερικό, αφαιρώντας αρκετά από τα έπιπλα της Αλίκης, διατηρώντας όμως το μπουντουάρ της». Ο Νίκος Σπετσιώτης ανέφερε, ότι τα αρχικά έπιπλα «ή πουλήθηκαν μαζί με το ακίνητο ή αφαιρέθηκαν».

Τέλος, ο Νίκος Σπετσιώτης τόνισε, ότι για το διαμέρισμα «ήδη έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον δύο πλοιοκτήτες και μία ιδιαίτερα γνωστή οικογένεια από το Λονδίνο».