Στα αζήτητα παραμένει το σπίτι της Αλίκης Βουγιουκλάκη στην οδό Στησιχόρου, συνδεδεμένο με τις πιο ένδοξες στιγμές της «εθνικής σταρ». Η ελληνοαμερικανίδα ιδιοκτήτρια, που το αγόρασε από τον γιο της σταρ, Γιάννη Παπαμιχαήλ, εξακολουθεί να διατηρεί την αγγελία πώλησής του.

Το διαμέρισμα είχε βγει σε πώληση πριν από περίπου τρεις μήνες με τιμή 4 εκατομμύρια ευρώ, αλλά μέχρι σήμερα δεν έχει βρεθεί αγοραστής. Μια αναζήτηση στις αγγελίες ακινήτων δείχνει ότι εταιρείες όπως η «Proteus Properties» συνεχίζουν να το προσφέρουν στα 4.000.000 ευρώ, ενώ σε ιστοσελίδες όπως ο Spitogato η τιμή εμφανίζεται πλέον στα 3.500.000 ευρώ.

Σύμφωνα με την εκπομπή «Super Κατερίνα», υπάρχει ενδιαφέρον από πάμπλουτο ελληνοαμερικανό για την αγορά του.