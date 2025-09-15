Το σπίτι της Αλίκης Βουγιουκλάκη στην οδό Στησιχόρου, που συνδέθηκε με τις πιο ένδοξες στιγμές της «εθνικής σταρ», βγαίνει για δεύτερη φορά προς πώληση, με την τιμή να αγγίζει τα 4 εκατομμύρια ευρώ.

Στο διαμέρισμα, η αγαπημένη ηθοποιός έζησε στιγμές αγάπης με τον σύζυγό της, Δημήτρη Παπαμιχαήλ, βίωσε προσωπικές χαρές και λύπες, και από εκεί αναχώρησε για τελευταία φορά με προορισμό το εξωτερικό, ελπίζοντας να αντιμετωπίσει το σοβαρό πρόβλημα υγείας της.

Κατά καιρούς, έχουν κυκλοφορήσει ιστορίες για το συγκεκριμένο σπίτι, το οποίο η Αλίκη είχε διαμορφώσει επιλέγοντας έπιπλα και διακοσμητικά τόσο από τις κορυφαίες μπουτίκ της Αθήνας όσο και από το εξωτερικό.

Το σπίτι αργότερα περιήλθε στην κατοχή μιας Ελληνοαμερικανίδας, η οποία προσέθεσε τη δική της αισθητική στους εσωτερικούς χώρους, διατηρώντας όμως το βασικό σχέδιο της κατοικίας. Η γυναίκα «έφυγε» από τη ζωή και το σπίτι περιήλθε εκ νέου στους κληρονόμους. Σήμερα, το ακίνητο διατίθεται και πάλι προς πώληση.

«Πωλείται στα 4 εκατ. ευρώ»

Ο μεσίτης Μιχάλης Μουσσού μίλησε στην εκπομπή του Mega «Buongiorno» για το ακίνητο.

«Είναι μία κομψή πολυκατοικία, με πολύ ωραία είσοδο. Το ίδιο το διαμέρισμα έχει τζαμαρίες μπροστά που είναι όλες σε μία βεράντα. Έχει θέα στον Λυκαβηττό. Πωλείται στα 4 εκατομύρια ευρώ, δεν είναι θέμα τιμής, αλλά ψυχής. Υπάρχει ζήτηση σε αυτή την περιοχή. Άλλοι έρχονται να αφουγκραστούν την Αλίκη και κάποιοι πάνε για το σπίτι καθεαυτό και δεν τους ενδιαφέρει. Θέλει προσοχή στο να μην γίνεις ξεναγός του σπιτιού της Αλίκης», ανέφερε.