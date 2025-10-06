Στα αζήτητα φαίνεται ότι παραμένει το σπίτι της Αλίκης Βουγιουκλάκη στην οδό Στησιχόρου, που συνδέθηκε με τις πιο ένδοξες στιγμές της «εθνικής σταρ», καθώς η ελληνοαμερικανιδά ιδιοκτήτρια που το αγόρασε από τον γιο της Ελληνίδας σταρ, Γιάννη Παπαμιχαήλ, διατηρεί την αγγελία πώλησής του.

Μάλιστα, στο διαμέρισμα είχε μπει πωλητήριο πριν από περίπου 3 μήνες, με τιμή 4 εκατομμύρια ευρώ. Ωστόσο το σπίτι δεν έχει ακόμα πωληθεί. Μια ματιά στις αγγελίες ακινήτων, μπορεί να διαπιστώσει κανείς ότι εταιρείες real estate, όπως η «Proteus Properties» το έχει ενεργό ακόμη με τιμή πώλησης στα 4.000.000 ευρώ, ωστόσο σε κάποιες ιστοσελίδες, όπως ο Spitogatos η τιμή δείχνει να έχει πέσει στα 3.500.000 ευρώ.

Σύμφωνα με την εκπομπή «Super Κατερίνα» πάντως, υπάρχει ενδιαφέρον από πάμπλουτο ελληνοαμερικανό για την αγορά του.