Στο Μπέλομπραντ, ένα ορεινό χωριό του Κοσόβου, οι κάτοικοι ζουν τις τελευταίες ημέρες με τον φόβο των απρόσμενων επισκεπτών: Των καφέ αρκούδων που περιφέρονται στους δρόμους ακόμη και μέρα-μεσημέρι, αναγκάζοντας το τοπικό σχολείο να ζητήσει τη συνδρομή της αστυνομίας.

Το χωριό των περίπου 700 κατοίκων, κοντά στα σύνορα με την Αλβανία, περιβάλλεται από πυκνά δάση, όπου η παρουσία αρκούδων θεωρείται συνηθισμένη, ιδιαίτερα τον χειμώνα. Ωστόσο, φέτος τα ζώα εμφανίστηκαν πολύ νωρίτερα, προκαλώντας ανησυχία στην κοινότητα.

«Τις είδα μέρα-μεσημέρι, περιφέρονταν στο χωριό σαν να ήταν οικόσιτα ζώα», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Γκεζίμ, κάτοικος που δεν θέλησε να αποκαλύψει το επώνυμό του.

Βίντεο που τράβηξαν κάτοικοι κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δείχνοντας αρκούδες να κινούνται ανά ζεύγη, να εξερευνούν αυλές και να αναποδογυρίζουν έπιπλα αναζητώντας τροφή. Σε ένα περιστατικό, δύο ζώα εντοπίστηκαν να ανοίγουν σακιά με ζάχαρη και αλεύρι σε αποθήκη του χωριού.

Το δημοτικό σχολείο απηύθυνε έκκληση προς την αστυνομία «να λάβει αμέσως μέτρα για να εξοντώσει ή να απομακρύνει τις αρκούδες που εμφανίστηκαν στα όρια του δήμου μας».

Αν και οι καφέ αρκούδες αποτελούν προστατευόμενο είδος στο Κόσοβο, οι δάσκαλοι προειδοποιούν ότι η παρουσία τους «συνιστά σοβαρό κίνδυνο για τους μαθητές, το εκπαιδευτικό προσωπικό και όλους τους κατοίκους του χωριού». Όπως σημειώνουν, είναι επικίνδυνο να κυκλοφορεί κανείς τις ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των μαθητών.

Ο δήμαρχος του Ντράγκας, Μπεσέτ Τζελαντίνι, στο οποίο υπάγεται το Μπέλομπραντ, ζήτησε τη συνδρομή του τοπικού κυνηγετικού συλλόγου για την προστασία των κατοίκων. Οι κυνηγοί συμφώνησαν να επιτηρούν την περιοχή σε συνεργασία με τις δημοτικές αρχές και να αναφέρουν κάθε νέα εμφάνιση αρκούδας στις κατοικημένες ζώνες.