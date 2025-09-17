Μία τρομακτική περιπέτεια βίωσε ένα 5χρονο κορίτσι στον Μαρμαρά Χαλκιδικής, όταν δέχτηκε επίθεση από έναν λύκο ενώ βρισκόταν στην παραλία.

Το ζώο όρμησε στο παιδί, ενώ τα χειρότερα αποφεύχθηκαν όταν η μητέρα της 5χρονης μαζί με έναν λουόμενο το αντιλήφθηκαν και άρχισαν να πετάνε πέτρες στον λύκο.

Πληθαίνουν οι εμφανίσεις άγριων ζώων σε αστικό ιστό

Σε βίντεο ντοκουμέντο έχει καταγραφεί ο λύκος να κινείται σε παραλίες της Χαλκιδικής. Η επίθεση στην 5χρονη δεν ήταν η πρώτη φορά που ο λύκος εμφανίστηκε κοντά σε ανθρώπους.

Μία γυναίκα τον πέτυχε στον δρόμο της, ενώ είχε βγάλει βόλτα τον σκύλο της.

«Έτσι όπως περπατούσαμε, εμφανίστηκε ο λύκος, ήτανε πάρα πολύ επιθετικός, έτοιμος να τον αρπάξει, να τον φάει δηλαδή από την πείνα του, και εγώ εννοείται πήρα το σκυλάκι μου αγκαλιά κατευθείαν, προσπάθησα να απομακρυνθώ. Ερχόταν πάλι κοντά μου, ήταν και άλλα άτομα εκεί ευτυχώς, κάνανε φασαρία και έφυγε».

Οι εμφανίσεις άγριων ζώων πληθαίνουν. Σε χωριό των Γρεβενών, πριν δύο εβδομάδες, μία αρκούδα με τα μωρά της επιτέθηκε σε κάτοικο. Συγκλονίζει η περιγραφή γυναίκας από τους Αμπελόκηπους Καστοριάς, που ενώ περπατούσε με την 8χρονη εγγονή της, είδαν ξαφνικά μπροστά τους μία αρκούδα.

«Άρχισε να τσιρίζει η μικρή, να τρέχει να πάει προς το σπίτι, εγώ έμεινα ‘κόκαλο’ και η αρκούδα ‘κόκαλο’ έμεινε, με κοιτούσε την κοιτούσα. Μετά πήγε και σε άλλη γειτόνισσά πιο πέρα, και αυτή τρόμαξε».